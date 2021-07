Karel Gott má v hospodě čestné místo, minimuzeum si oblíbili turisté

Do malé vesničky na Rokycansku dnes zřejmě dorazí více lidí, než bývá obvyklé. U lípy, pamětní desky i do vzpomínkové místnosti věnované Karlu Gottovi si přijedou připomenou nedožité 82. narozeniny zpěváka, který už jako malé dítě jezdil do Újezdu k babičce a v pozdějších letech se tam vracel za rodiči a blízkými přáteli.