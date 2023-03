Hvězdou hudebních cen Žebřík bude kytarový virtuos Michal Pavlíček

„Žebřík má specifického ducha, určité uvolnění. Žádná strojenost a formálnost! A to jsou prvky, kvůli kterým se sem velmi rád vracím. Letos navíc budu se skvělými hosty Bárou Basikovou, Kamilem Střihavkou, Vilémem Čokem a Radkem Škarohlídem, s nimiž zahrajeme průřez mou dlouholetou tvorbou, která právě vychází na kompilačním albu Faces,“ přiblížil své vystoupení kytarový virtuos Michal Pavlíček.

V rámci slavnostního večera se bude předávat 27 cen v devíti kategoriích tak, jak pro ně v uplynulých dvou měsících hlasovali hudební fanoušci. Nejvíce nominací právě získala Vypsaná fiXa, zpěvák Marek Ztracený a Miro Žbirka in memoriam.

Moderátory večera budou herci Iva Pazderková a Marek Taclík, ceny pro vítěze jsou z dílny sochaře Václava Česáka. „Bude to náš téměř plnohodnotný koncert, v rámci kterého určitě odehrajeme více než polovinu písniček z naší nové desky Kusy radosti a ty doplníme buď výběrem písní, nebo skladbami z alba Bestiálně šťastní, s níž slavíme letos dvacet let. Museli jsme se ty naše písničky znovu naučit a v živém záznamu je vydáme také na nové desce,“ prozradili své plány zpěvák Márdi a kytarista Mejla z Vypsané fiXy.

Koncertní prostory se návštěvníkům otevřou v pátek v půl sedmé večer a po šestihodinové show plynulé přejdou do afterpárty s hvězdami Žebříku. Pořadatelé potvrdili účast téměř všech oceňovaných umělců. O startovací náladu se v úvodu postará DJ Friky, po kterém otevře svůj set zpěvačka Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez, bývalými spoluhráči zesnulého zpěváka Davida Stypky.

„Bude to takový kratší set, než jsme zvyklí, ale naplníme ho svižnými písničkami, abychom ten večer hezky odstartovali a rozproudili. Mohu také slíbit, že zahrajeme i písničku z chystané nové společné desky! Právě nová nahrávka s kapelou je letos naše priorita. Pro mě samotnou to bude už druhá deska, ale teprve první ve spolupráci s Bandjeez. Kromě toho nás fanoušci uvidí i na živých koncertech, jak jen to čas dovolí a bude to možné! Už se nám po té pauze hrozně stýská po pódiích,“ dodala zpěvačka Kateřina Marie Tichá.

Úplně závěrečný hudební blok bude letos patřit domácím muzikantům – triu Znouzectnost, které západočeské publikum velmi dobře a dlouhodobě zná. „Víme, že je o slavnostní večer velký zájem, ale mohu potvrdit, že vstupenky jsou stále k dostání v online předprodeji a budeme je mít i před koncertem zde v DEPO2015,“ doplnil ředitel hudebních cen Jarda Hudec.

