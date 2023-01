Na letišti v Líních začal geologický průzkum kvůli zvažované gigafactory

„Státní podnik Diamo odebere vzorky podzemní vody a hornin, práce v lokalitě má v plánu dokončit během dvou měsíců,“ uvedl dnes mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Vojtěch Srnka.

„Od těchto místních měření a navazujících laboratorních výsledků se bude odvíjet další postup v rámci projektu Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně,“ uvedl mluvčí.

Vznik parku schválila vláda, která o továrnu zhruba za 120 miliard korun velmi stojí. Možnou investici koncernu Volkswagen (VW) považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu.

VW se původně měl do konce loňského roku vyjádřit, zda zvolí Líně, nebo Polsko, Slovensko, či Maďarsko. Počátkem prosince ale oznámil, že verdikt odkládá o několik měsíců. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.

„Vrty probíhají v návaznosti na souhlas s vlastníky pozemků, dotčených orgánů státní správy a po dohodě se zástupci letecké záchranné služby a Úřadu pro civilní letectví,“ řekl projektový manažer MPO pro gigafactory Hynek Brom s tím, že práce byly s leteckou záchrannou službou zkoordinovány tak, aby nijak neomezily její provoz.

Vrtné práce nemají zásadně omezit provoz letiště

Průzkumy jsou podle Broma nutné také kvůli připravovaným možným dohodám o kompenzacích s obcemi. „Provádět je budou dvě vrtné soupravy a doprovodná vozidla technického zázemí. Na lokalitě se bude pohybovat 12 našich zaměstnanců. Před samotným zahájením vrtů provedeme vytyčení a ověření přítomnosti podzemních sítí,“ řekl náměstek Diama Tomáš Kovalovský.

Práce podle Srnky navazují také na jednání MPO s obcemi v okolí letiště o strategickém podnikatelském parku.

Geologické vrtné práce připravuje Diamo v koordinaci s pracovní skupinou, kterou založilo MPO jako garant projektu. Kovalovský uvedl, že podnik má s vrty dlouholeté zkušenosti a disponuje odborným i technickým zázemím.

„Práce provádíme s maximální šetrností a budeme postupovat tak, aby nepřinesly zásadní omezení provozu letiště. Naším úkolem je prozkoumat geologické podmínky zájmového území, ale také ověřit případné zátěže z předcházejícího provozu vojenského letiště,“ řekl.

„Jde o standardní proces před možným zahájením projekčních nebo stavebních prací. Výsledky průzkumu budou sloužit jako vstupy pro další rozhodovací procesy a případnou inženýrskou přípravu území,“ dodal.

Mluvčí MPO řekl, že lokalita je jedinou možnou v ČR, kde může vzniknout gigafactory VW. Vybrána byla z 15 oblastí v ČR.

„Pokud někdo říká, že chce gigafactory, ale ne v Plzni, tak říká, ze žádnou gigafactory nechce. Jinou variantu v České republice Volkswagen ani nezvažuje,“ řekl vrchní ředitel MPO Petr Očko.

Podle něj je automobilový průmysl jedním ze základů českého průmyslu. Generuje desetinu HDP, čtvrtinu exportu a zaměstnává 180 tisíc lidí. „Bez jeho transformace by bylo ohroženo až 37 tisíc pracovních míst, rozpočet by přišel o 128 miliard korun příjmů. Umístění gigafactory do ČR umožní lokalizaci kompletního bateriového řetězce na našem území a dá ČR zásadní konkurenční výhodu,“ dodal.

