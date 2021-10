KOMENTÁŘ: Zemřel Earl Ingram, hvězda Plzně a jeden z posledních veteránů

Máloco kromě piva patří k Plzni tak moc jako oslavy osvobození města Američany na konci druhé světové války. Oslavy, to jsou historická vojenská auta, polní ležení, muzika – ale v první řadě veteráni, kteří se pravidelně vraceli od 90. let, kdy to změna režimu umožnila. Jeden z těch nejznámějších, Earl Ingram, před několika dny doma v Americe zemřel, píše šéf plzeňské MF DNES Martin Polívka.