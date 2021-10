Přítelkyni a jejího milence střelil do srdce, žárlivec dostal 19 let vězení

Verdikt není pravomocný, obžalovaný si nechal lhůtu pro podání odvolání. Státní zástupce se této možnosti vzdal. Miroslav Kumbera si má trest odpykat ve věznici se zvýšenou ostrahou.

„Byl ve špatný čas na špatném místě. Ze žádného důkazu nevyplynulo, že by usmrcení plánoval. Legálně drženou zbraní usmrtil muže, kterého považoval za soka v napjatém emočním vztahu s mladou ženou, kterou podle svých slov miloval a plánoval s ní společný život,“ vysvětlil soudce.

Ten se domnívá, že délka trestu je k vzhledem k věku obžalovaného přiměřená. „Na jedné straně je tu řada polehčujících okolností. Na straně druhé je způsob provedení činu a to, co svým činem způsobil. Oba poškozené v podstatě popravil a tím pět nezletilých dětí připravil o rodiče,“ odůvodnil výši trestu soudce.

Podle znalkyně je Kumbera zatrpklý muž samotářské povahy. Je to osobnost harmonicky uspořádaná, jeví se jako apatický a orientuje se na tradiční hodnoty.

„V době spáchání dvojnásobné vraždy byl schopen vyhodnotit nebezpečnost svého jednání. Prožívá klasické pocity viny. Jeho resocializace je nadějná,“ popsala obžalovaného psycholožka Karolína Malá.

Hlavním motivem činu byla žárlivost. „Chápe pocit viny ve velmi širokých okolnostech. Přemýšlí o tom, že svým činem poškodil několik rodin,“ uvedla psycholožka.

Muži hrozilo za dvojnásobnou vraždu 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Podle státního zástupce, který pro Kumberu navrhoval nepodmíněný trest v délce nejméně 16 let, jsou na jeho straně výrazné polehčující okolnosti.

„Je potřeba zohlednit jeho plné doznání. Je bezúhonný, dosud nebyl soudně trestán, nemá ani žádný přestupek. Svého jednání lituje a jeho lítost je upřímná a pravdivá,“ vyjmenoval státní zástupce Jakub Kubias.

„A jako symbolický trest navrhuji propadnutí pistole, kterou byl čin spáchán. Zmařené životy nevyváží žádná finanční částka. Pozůstalí po zavražděných mají právo na náhradu škody a nemajetkovou újmu,“ řekl Kubias.

S jeho závěrečnou řečí souhlasila obhájkyně obžalovaného Jitka Fišerová. „Nestává se to příliš často a zvláště v tak závažných případech. Významnou polehčující okolností je doznání, a to od samého počátku. Čin spáchal v rozrušení, nebylo to předem plánované, a upřímně všeho lituje,“ zdůraznila advokátka, pro kterou by byl přiměřený trest na spodní hranici trestní sazby.

Miroslav Kumbera letos v lednu v Horním Slavkově na Sokolovsku zastřelil o 25 let mladší přítelkyni a jejího údajného milence. Ze zbraně, kterou měl Kumbera legálně, vyšly čtyři rány. Obě oběti zasáhl do srdce.

Osudného večera jel nakoupit do Karlových Varů. „V Horním Slavkově jsem si všiml auta poškozeného a v něm seděla poškozená. Nebyl jsem si jistý, jestli je to ona, otočil jsem se a jel za nimi,“ popsal během hlavního líčení.

Den před vraždou se s šestatřicetiletou partnerkou chtěl rozejít. „Tvrdila mi, že s poškozeným nic nemá, že mě má ráda, ať se nerozcházíme. Já jsem jí to uvěřil. Když jsem ji ale viděl v autě, jel jsem za nimi, abych se přesvědčil, jestli je to skutečně ona, nebo ne,“ pokračoval Kumbera.

„Začal se s nimi dohadovat o jejich vztahu a poté vytáhl legálně drženou pistoli a dvěma výstřely z bezprostřední blízkosti zasáhl nejprve muže a dalšími dvěma ranami pak ženu,“ popsal útok státní zástupce.

Kumberova partnerka i údajný milenec zemřeli na místě. Když si muž uvědomil, co udělal, zavolal na policii a přiznal se.

„Hrozně toho lituju. Znali jsme se z práce, uklízela tam. Po novém roce ale začala chodit s naším mistrem. V ten den mě oba rozčílili. Vzal jsem zbraň a začal střílet. Mačkal jsem to, ani nevím kolikrát,“ uvedl obžalovaný.

Poté, co dvojici zavraždil, chtěl údajně spáchat sebevraždu. Pistoli si dal k hlavě, ale spoušť nedokázal zmáčknout. Klekl si na louku a čekal na příjezd policistů.

