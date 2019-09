Co vás to napadlo vyrazit z Plzně do Afriky a pak ještě světadíl projet od severu na jih?

Mám docela rád cestování na kole. Ale je pravda, že takhle daleko jsem nikam nejel. Náš skautský oddíl se jmenuje Kalahari, což je poušť na jihu Afriky. Vznikl nápad, že by bylo zajímavé se tam podívat. A protože jsem členem spolku Plzeň na kole, dohromady z toho vyšel africký cyklovandr.