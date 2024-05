Student předstíral opilého bezdomovce, lidé na něj zavolali strážníky

Na záznamu z kamery je vidět, jak ve Smetanových sadech v centru Plzně leží na zemi muž ve značně roztrhaném oblečení, je špinavý a kolem sebe vypité lahve alkoholu.

„Leží tady asi bezdomovec a je úplně mimo. Nejde přehlédnout,“ hlásila žena strážníkům do telefonu.

Ti se ihned podívali na kameru a opilce pod stromem nepřehlédli. Rozjeli se okamžitě na místo. Mladík mezitím, jak je vidět na kameře, spolu s dalšími dvěma kamarádkami po sobě nepořádek uklidil a chystal se odjet autem pryč.

To už ale do sadů přijeli strážníci a chtěli od něj slyšet vysvětlení. „Šlo o projekt. Nasadil si brýle na virtuální realitu a čekal, až se o něj začne někdo zajímat,“ přetlumočili strážníci na své facebookové stránce studentovo vysvětlení.

„Byl to zbytečný výjezd a to nám jako dobrý nápad nepřijde. Pokud má někdo podobný nápad, prosíme, oznamte nám to dopředu,“ žádají strážníci.

Zveřejněné video vyvolalo u facebookových čtenářů zejména negativní reakce vůči studentovi. „Dát mu výjezd k úhradě a ještě v cele obuškem,“ píše jeden z komentujících. „No problém, nechat je ten zbytečný výjezd zaplatit, příště si rozmyslí, zda budou za něco takového ‚utrácet‘,“ přidává se další pisatelka. „Až ta paní příště někoho uvidí ležet, tak si ho nevšimne. Bude si myslet, že to je zase nějaký recesista. Jen tak dál,“ reaguje další. „Sociální experiment. Pak se diví, že jsou k sobě lidé nevšímavý, když si z nich každý dělá dobrý den,“ stojí v dalším komentáři.

„Není potřeba zde kohokoli lynčovat, nebo psát nenávistné komentáře o zaplacení výjezdu, nebo fyzické konfrontaci se studentem,“ reagovali strážníci. „Podívali jsme se na to dobře i z druhé stránky, že to byla třeba i zkouška pro městskou policii, jak bude na danou situaci reagovat, kdy přijede. My jsme si na této situaci vyzkoušeli, že nám dobře funguje spojení s oznamovatelem, kamerový systém a že strážníci pracují, jak mají. Takže vlastně děkujeme za pěkně sehranou modelovou situaci,“ uzavírají strážníci s tím, že nakonec ze všeho zůstala jen úsměvná událost pro všechny zúčastněné.

Podobná situace se stala nedávno v Praze. Na linku 158 volali policistům lidé, že se v obchodním centru Šestka pohybují asi falešní policisté. Jak se později ukázalo, byli to studenti, kteří si zašli na oběd z posledního zvonění.