Muž zemřel po ráně pěstí. Mého nevlastního syna naučil pít, řekl obžalovaný

Tragickou smrt šestačtyřicetiletého Štefana, která se stala loni 14. prosince před pátou hodinou odpoledne, začal projednávat Krajský soud v Plzni.

„Po předchozí slovní rozepři udeřil pravou rukou sevřenou v pěst poškozeného do obličeje. Ten následkem úderu upadl na záda a hlavou na schody a chodník. Utrpěl zlomeninu klenby a spodiny lebeční a po třech hodinách i přes poskytnou pomoc zemřel,“ popsal státní zástupce.

Obžalovaný tvrdí, že muž zneužíval jeho nevlastního syna. Naučil ho pít. Doma se mu začaly ztrácet peníze a věci, asi týden před incidentem zmizelo 16 tisíc korun.

„Poškozený mi vyhrožoval, abych se do toho nepletl, když jde o nevlastního kluka. Syn ale začal chodit domů ve čtyři pět hodin ráno a hned sháněl alkohol,“ prohlásil u soudu obžalovaný.

Vyhrožoval mi, ať se do nevlastního syna nepletu, tvrdí souzený

Na centrální autobusové nádraží, kde se konflikt odehrál, jel souzený muž poté, co mu volala jeho paní, že se jim doma ztrácejí peníze. Poškozeného našel v tamním bufetu a šel si to s ním vyřídit ven.

„Štefan nadával. Já mu řekl jednu nadávku a on mi ji vrátil. Pak sáhl do ruksaku, ohnal se po mně, jakoby mi chtěl dát pěstí. Asi byl nalitej. Já se sklonil, uhnul jsem a odstrčil ho. Celou vahou pak spadl dozadu. Asi tři vteřiny jsem pak koukal. Řekl jsem: Štefane, co je s tebou? Cloumal jsem s ním, dal jsem mu tři čtyři facky, aby se probral. Chroptěl a nekomunikoval. Myslel jsem si, že je omráčený,“ líčil osudné chvíle muž, který je obžalovaný z úmyslného ublížení na zdraví s následkem smrti a výtržnictví.

Svědek: muž, co dostal ránu, spadl ze schodů rovnou na hlavu

Vzápětí se u ležícího muže začali shromažďovat další lidé. „Bylo tam nějakých pět nebo šest Romů a začali mě napadat. Šli na mě pěstmi, jeden mě kopl. Utekl jsem a odjel taxikem domů. Když mi zavolali z policie, řekl jsem jim, že k nim hned jedu,“ uvedl Janeček a vysvětlil, že byl v šoku, proto z místa činu utekl pryč, namísto toho, aby šel na policii.

Podle svědka, který vše sledoval ze zaparkovaného auta nedaleko bufetu, oba muži nejprve kouřili.

„Najednou plesk! Pěstí do tváře. Člověk, co dostal ránu, se napřímil a pak spadl ze schodů rovnou na hlavu. Tupý náraz byl slyšet až do auta. Běžel jsem tam a poskytoval mu první pomoc. Otočil jsem ho do stabilizované polohy, nedýchal. Když útočník viděl, že ten druhý je na tom špatně, odešel,“ líčil korunní svědek.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců.