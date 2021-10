Na začátku listopadu se Plzeňané poprvé svezou novou tramvají ze Škodovky

Při najíždění zkušebních kilometrů potřebných k homologaci a následnému povolení provozu s cestujícími projela tříčlánková, plně nízkopodlažní a klimatizovaná tramvaj Plzeň mnohokrát. I když běžně zastavovala ve stanicích, řidiči nesměli otevřít dveře.

To se teď změní. V prvním listopadovém týdnu bude tato tramvaj nasazena do běžného provozu. „Přesný den výjezdu ještě není stanovený, ale bude to na linku číslo jedna,“ uvedl mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) René Vávro.

Tramvaj uzpůsobená požadavkům plzeňských dopraváků má řídicí stanoviště na obou koncích. Na každém boku jsou patery dvoukřídlé dveře pro rychlejší výstup a nástup cestujících.

„Téměř po 20letech dodáváme do Plzně novou tramvaj vyrobenou přímo Plzeňáky. Jedná se o nejmodernější generaci škodováckých tramvají, která všem cestujícím poskytne nejvyšší úroveň pohodlí a bezpečí. Například skelet čela vozidla je navržen tak, aby více chránil řidiče a cestující v případě kolizí a současně byl ohleduplný i k dalším účastníkům dopravy,“ uvedl prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Vývojáři se museli vyrovnat nejen s tím, aby nové ramvaje co nejméně zatížily koleje, ale zároveň je museli navrhnout tak, aby se protáhly ostrými oblouky v historickém centru města, a také si poradit s velkými stoupáními a klesáními.

V příštím roce bude každý spoj nízkopodlažní

Generální ředitel PMDP Jiří Ptáček uvedl, že od nových tramvají očekávají nejen zvýšení komfortu pro cestující, ale také snížení provozních nákladů. K původním dvěma objednaným tramvajím tohoto typu ve druhé polovině října podepsali smlouvu na dalších deset. Pokud by plně využili opce, mohlo by jezdit v budoucnu po Plzni dvacet těchto tramvají.

Tramvaj 40T délka: 29 metrů

šířka: 2,5 metru

max. rychlost: 70km/hod

míst k sezení: 64

míst k stání: 121

plně klimatizovaná

plně nízkopodlažní

„Po dodání vozů postupně vyřadíme vysokopodlažní tramvaje. Díky tomu budou od příštího roku všechny spoje PMDP bezbariérově přístupné,“ uvedl Ptáček.



Co se týká městských autobusů a trolejbusů, jezdí v Plzni už několik let jen nízkopodlažní vozy.

Podle mluvčího Škoda Transportation Jana Švehly odpovídají tramvaje ForCity Smart nejnovějším evropským normám, včetně požadavků na nehořlavost použitých materiálů, pevnost skříní nebo odolnost proti nárazu.



18. března 2021

První nová tramvaj začne v prvním listopadovém týdnu vozit v Plzni cestující, druhá stejného typu už je také ve vozovně. Tou by se měli svézt první cestující začátkem příštího roku.



Tramvaje 40T pořizuje Plzeň i kvůli plánu na vybudování tramvajové trati na sídliště Vinice. Linka číslo 3 by tam ale podle nedávno zveřejněného záměru nekončila klasickou točnou, ale jen zaslepenou kolejí, kde by řidiči přešli do kabiny na opačném konci soupravy.



Po přejetí přes výhybku pak tramvaj bude pokračovat po druhé koleji směrem do centra Plzně. Linka číslo 3, která by mohla začít jezdit na konci desetiletí, je plánovaná mezi Vinicemi a Mikulášským náměstím.