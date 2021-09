Než nová tramvaj začne vozit lidi, musí tisíckrát projet všechny trasy

Nízkopodlažní tramvaj teď najíždí při zkušebních jízdách 20 tisíc kilometrů, až pak dostane provozovatel povolení k prvním jízdám s cestujícími.



„Zkušební provoz v ulicích Plzně probíhá podle plánu a tramvaj 40T má najeto již přes polovinu potřebných kilometrů. Nasazení do zkušebního provozu s cestujícími tak očekáváme v druhé polovině října,“ řekl mluvčí Škoda Transportation Jan Švehla.

Jen pro představu. V Plzni je délka všech tří tramvajových linek dohromady 21,7 kilometru. To znamená, že tramvaj musí téměř tisíckrát projet všechny trasy, než dostane povolení k první jízdě s pasažéry.

Lenka Kovaříková z Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) potvrdila, že tramvaj jezdí po Plzni téměř každý den. Je v tradičním plzeňském žluto-bílo-černém laku. Od ostatních se odlišuje výrazně protáhlou přídí a zatmavenými bočními skly. Je bezbariérová, složená ze tří článků, řídící stanoviště jsou na obou jejích koncích.

Tramvaj je dlouhá 30 metrů, plně klimatizovaná a na každém boku má patery dveře pro cestující.

Plzeň zatím koupila dvě tyto soupravy, i druhá má být dodaná letos. Pokud by dopravní podniky využily opci, mohlo by jich v Plzni jezdit 20.

Město navíc před několika dny představilo záměr vybudovat tramvajovou trať na Vinice, provoz na plánované lince 3 mezi Mikulášským náměstím a Vinicemi by měly v roce 2030 zajišťovat především tramvaje 40T.

„Na lince se předpokládá nasazení nových nízkopodlažních tramvají o délce 30 metrů, které mohou mimo dopravní špičky doplnit kratší vozidla o délce 20 metrů. Nově pořizovaná nízkopodlažní obousměrná tramvaj Škoda 40T o délce 30 metrů nabízí 64 míst k sezení a dvě místa pro kočárky, invalidní vozíky, případně jízdní kolo. Celková teoretická kapacita vozu je přes 180 míst, tedy skoro dvojnásobek kapacity současných kloubových autobusů na lince 41,“ vysvětlili autoři projektu tramvaje na Vinice.

Pokud nedojde v průběhu let ke změně projektu, nasazení tramvají s kabinami řidiče na obou koncích bude pro trať na Vinice nezbytné. Na Vinicích se totiž nepočítá s klasickou točnou na konečné, ale se zaslepenou kolejí, do které by tramvaj z poslední stanice vjela, řidič by přešel na druhé stanoviště a přes výhybku by vjel na kolej vedoucí směrem do centra Plzně.

Obě nové tramvaje vycházející z typu pro severní Evropu měl výrobce dodat do Plzně už loni. Kvůli covidovým omezením a dopadům se ale vše opozdilo.