Před tragédií u Rokycan chyboval pilot, za letu zavřel přívod paliva

Loni 5. září odpoledne havaroval ultralehký letoun na poli vedle dálnice D5 a nedaleko rokycanského letiště. Po tvrdém dosednutí na právě zorané pole stroj ještě nadskočil. Při dalším kontaktu se zemí se letounu zlomila přední podvozková noha a stroj se převrátil na záda.

Zatímco pilot byl jen lehce zraněný a po vyšetření v nemocnici podepsal reverz, jeho spolucestující po třech dnech hospitalizace zemřel. Vyšetřovatelé nyní vydali závěrečnou zprávu, ve které konstatovali, že chyboval osmasedmdesátiletý pilot.

„Příčinou letecké nehody bylo vysazení motoru z důvodu přerušení dodávky paliva způsobenou nesprávnou manipulací s palivovým kohoutem jedné z palivových nádrží během letu a následné nezvládnuté nouzové přistání do terénu,“ uvedli v závěrečné zprávě.

Let podle záznamu začal na soukromém letišti u Berouna a ve vzduchu byl devět let starý stroj 17 minut. U Zbiroha na Rokycansku pilot podle svých slov zjistil, že mu přístroje ukazují rozdílné množství paliva v obou nádržích. Proto provedl otočku o 360 stupňů, chtěl tak prý vyrovnat množství paliva v nádržích.

„Po ukončení zatáčky o 360° pravý sloupec paliva naopak klesl na červenou rysku, a levý nadále narostl. Zapnul jsem elektrickou palivovou pumpu a zavřel palivový kohout podle indikace prázdné pravé palivové nádrže. Protože jsem pro ztrátu paliva v pravé nádrži neměl rozumné vysvětlení, rozhodl jsem se letět přímo na letiště Rokycany. V dohledu letiště na přiblížení začal motor ztrácet výkon a nereagoval na ovládání plynu,“ uvedl pak pilot při vyšetřování.

Protože letoun ztrácel výšku i rychlost, zjistil, že až na rokycanské letiště nedoletí. Minuli stromy, přeletěli i nad elektrickým vedením vysokého napětí.



„Krátce na to po dosednutí na pole, kde byla bohužel čerstvá oranice, se po pár metrech letadlo převrátilo na záda a my zůstali viset upoutáni v popruzích. Na moje volání cestující neodpovídal,“ popisoval pilot kritický let.

Posádce z letounu pomohl traktorista

První byl u letounu traktorista, který ten den oral pole, na kterém se pilot pokusil přistát.



„Před půl třetí odpoledne jsem si všiml uprostřed pole bílého letadla, koly vzhůru. Po příjezdu na místo jsem v kabině letadla uviděl dvě osoby. S tou, co byla při vědomí, jsem začal ihned komunikovat. Ta mi sdělila, že je pilot a s letadlem havaroval. Přeřezal jsem mu bezpečnostní pás a hned co vylezl z kabiny ven, přeřízl jsem i bezpečnostní pás druhé osobě, která nekomunikovala. Společně s pilotem jsme ji vyprostili z kabiny ven. Cestující nijak nekomunikoval a nereagoval na vnější podněty. Situaci jsem oznámil na linku 158,“ řekl vyšetřovatelům traktorista.

Na místo letěl i záchranářský vrtulník. Přibližně pětapadesátiletého muže, leteckého mechanika, který se s pilotem dobře znal, záchranáři resuscitovali.



„Po kardiopulmonální resuscitaci pacienta se zajištěnými dýchacími cestami ve velmi vážném stavu letecky transportujeme na akutní příjem,“ popsala tehdy mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová.

Vážně zraněný muž zemřel po třech dnech v nemocnici. Případ hned na místě nehody začali řešit i kriminalisté.

Podle leteckých vyšetřovatelů měl pilot ještě před vzletem z neveřejného letiště u Berouna zkontrolovat množství paliva v letounu měrkou, protože stroj tam nestál na rovné ploše, ale v místě, kde se letiště mírně svažuje. Při nejasnostech o množství paliva za letu se podle nich správně rozhodl přistát na nejbližším letišti.

„V rozporu s letovou příručkou uzavřel kohout pravé palivové nádrže z důvodu, který neměl vliv na průběh letu. Při kolísání otáček motoru neprovedl kontrolu palivových kohoutů a okamžité otevření kohoutu pravé palivové nádrže v souladu s letovou příručkou,“ vypsali vyšetřovatelé leteckých nehod chyby, které předcházely tragickému přistání.

Experti doplnili, že v pilotem zavřené nádrži letounu byl dostatek paliva na téměř další dvě hodiny letu.



„Motor se zastavil po úplném vyčerpání levé palivové nádrže, asi šesti minutách po zavření palivového kohoutu pravé palivové nádrže, ve které bylo po přistání zjištěno přibližně 31 litrů paliva,“ uvedli vyšetřovatelé. Z technické dokumentace stroje vyplývá, že za hodinu letu motor tohoto ultralehkého letounu spotřebuje asi 16 litrů benzinu.