Sedm měsíců kličkování. Vysoké Mýto opraví most na „pětatřicítce“

Na první pohled to není patrné, ale když vjíždí řidiči od Hradce Králové do Vysokého Mýta, stoupají do kopce přes most. Ten potřebuje opravu. K ní přistoupí Ředitelství silnic a dálnic v polovině března. Řidiči od Litomyšle budou projíždět v tomto místě staveništěm, ti od Hradce budou muset po objízdné trase.

„Oprava mostu je důležitá pro firmu Iveco, protože spojuje jejich horní a dolní závod, je to jediné místo, kudy mohou vést vnitropodnikovou dopravu, jinak by museli jezdit po veřejných komunikacích, řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.

Oprava mostu bude složitá, firma trvala na tom, aby byl chod firmy při opravě co nejméně omezen. Vede tudy navíc soustava sítí. Oprava bude probíhat od března do listopadu.

„Ve směru od Hradce Králové bude objížďka vedena ulicemi Průmyslová a Vraclavská, což je tradiční objížďka, když se ve městě něco opravuje nebo pětatřicítku blokuje dopravní nehoda. Řidiči se na průtah městem vrátí na křižovatce u nemocnice. Ve směru na Hradec povede doprava staveništěm a silničáři ji budou odklánět na jednu či druhou stranu podle postupu prací,“ řekl Jiraský.

Už teď upozorňuje řidiče, kteří by měli v plánu vytvořit si vlastní objížďku a zácpám se vyhýbali po jiných místních komunikacích, než jak stanoví předepsaná trasa a pak se snaží vrátit na pětatřicítku, že to budou mít složité. Město si totiž vymínilo použít zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5 tuny do Jiráskovy ulice, což bývá nejčastější zkratka netrpělivých řidičů, kteří se nechtějí kodrcat v koloně.

„Uvidíme, jak budou řidiči zákaz respektovat, jsme rozhodnuti nasadit tam ve zvýšené míře naši městskou policii, o pomoc požádáme i policii. Navíc zde máme i dálniční policisty, takže v těchto místech bude skutečně zvýšený dohled,“ řekl Jiraský.

Město možná vypne semafory

Protože na objízdné trase vznikne velký provoz, který se začne mísit s početnou skupinou chodců, neboť v místě je parkoviště firmy Iveco, lidé tudy také přicházejí do nemocnice, vznikne v místě improvizovaný přechod pro chodce.

Vedení města navíc zvažuje, jak přečasuje, nebo dokonce vypne některé semafory, které korigují průjezd Vysokým Mýtem.

„Ve hře je například vypnutí semaforů na křižovatce u Lidlu, aby provoz z Vraclavské byl plynulý. Je také jasné, že nám oprava postihne naše měřiče jízdy a detekci jízdy na červenou,“ řekl místostarosta města Martin Krejza.

V tendru na opravu mostu zvítězila stavební firma Chládek a Tintěra. Zadávací cena, za niž se měla oprava mostu uskutečnit, byla dvacet dva milionů korun, do ní se ale žádná z přihlášených firem nevešla, a tak se nakonec cena navýšila ještě o pět milionů.

Opravy a úpravy silnic se ve Vysokém Mýtě tento rok budou v nadcházejících měsících týkat i dalších komunikací, a to v ulicích: Gen. Závady, V Peklovcích a Českých bratří. Ty se však dotknou převážně místních obyvatel a město k nim přistoupilo kvůli bezpečnosti chodců i řidičů.

Opravu mostu na přetížené I/35 pocítí zejména tranzitní doprava.