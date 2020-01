VIDEO: Jízda na červenou, rychlost. Vysoké Mýto sužují piráti silnic

Na nejfrekventovanějším přechodu ve městě u plaveckého bazénu svítila řidičům červená. Na přechod tedy vstoupili chodci. Před nimi bezostyšně projel kamion. Ke střetu chyběly dva až tři metry. Chodci tedy neriskovali, nechali spěchající kamion projet a přešli.

Mohlo by se zdát, že má skupinka lidí vyhráno a bezpečně dokončí přecházení. Ovšem záhy na tuto červenou projela ještě octavie, prosvištěla lidem za zády. Takový obrázek zachytila kamera během deseti sekund.

„Jeden jim to přehučí před nosem, druhý za patami. A přitom mají chodci zelenou a oprávněně si myslí, že by se nemělo nic stát. Kdyby někdo dobíhal rychle do přechodu, octavie by ho srazila. Na pomník by si mohl dát jen nápis ‚Měl jsem přednost‘, “ řekl místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

I on se naučil nevbíhat na poslední chvíli na zelenou. „Dříve jsem to dělal, že jsem ještě rychle vstoupil. Poté co jsem viděl, čeho jsou řidiči schopni, tak už to nikdy dělat nebudu,“ uvedl Krejza.

Město tedy sice za deset sekund vydělalo 3 500 korun, ale získaná pokuta ho nijak netěší. Teď úředníci zvažují, že nejšílenější případy toho, čeho jsou řidiči schopni, pověsí na městský web, aby se motoristé vzpamatovali a respektovali přechody, kde jde kvůli jejich nepochopitelným manévrům chodcům o život.

Radnice o tristní situaci na přechodech a vjezdech do města informovala po měsíčním využívání monitorovacího systému. Přistoupila k němu kvůli bezpečnosti obyvatel. Přejít známou pětatřicítku je mnohdy nemožné, hlavně chodci jsou v nebezpečí. A je to tak i nadále.

„Monitorujeme nejen jízdu na červenou, ale také okamžitou rychlost na vjezdech do města od Hradce Králové i od Litomyšle. Za měsíc provozu tady máme dva tisíce přestupků, z nichž drtivá většina je za rychlost,“ řekl Krejza.

Překvapivě hodně motoristů však jezdí na červenou přes přechody. Přitom je veřejně známé, že město sleduje dopravu na všech důležitých místech.

Řidiči radši zaplatí, ve správním řízení jim hrozí vyšší pokuta

„Mysleli jsme si, že si řidiči dají pozor, výsledkem však je, že z dvou tisíc přestupků je deset až patnáct procent jízdy na červenou,“ podotkl Krejza.

Za riskantní jízdu následuje pokuta 1 700 korun. Ve správním řízení se pak pohybuje od 2 500 do 5 000 korun, za přestupek řidič obdrží pět bodů.

„Pro řidiče je výhodnější pokutu zaplatit. Pět bodů je hodně, kdo u nás dvakrát poruší pravidla a nezaplatí, má problém,“ uvedla vedoucí dopravních a správních agend vysokomýtského městského úřadu Kristýna Šťastná.

Pravidla nedodržují zejména šoféři náklaďáků a kamionů ze sousedního Polska a Slovenska. Ti pokutovaní často argumentují tím, že signál pro oranžovou trvá krátkou dobu.

„Oranžová svítí podle norem. Řidiči sice městem projíždějí déle, ale my se musíme starat o naše obyvatele, kteří si monitorovací systém pochvalují. Když už tu musí pětatřicítku trpět, ať jsou v bezpečí,“ řekla Šťastná.

I tak město na frekventované silnici netrpělivě čeká, až ho spasí dálnice D35. „Každá křižovatka tady má svůj pomníček,“ uvedl starosta Vysokého Mýta František Jiraský