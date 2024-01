Pardubice vymění pozemky. Město získá sportoviště, soukromník parcely

Vše již posvětili zastupitelé.Motivace politiků je přitom jasná. Jednak na Slovanech a vlastně v celém třetím městském obvodu Dubina není dost hřišť pro veřejnost, a pak také současný stav areálu je více než tristní a dělá okolí ostudu. Roky se totiž do fotbalového hřiště a okolí příliš neinvestovalo.

„Deklarujeme, že území bude nadále fungovat pro rekreační a sportovní využití. Neměli bychom na transakci tratit,“ řekl předkladatel zprávy a předseda pozemkové komise Dušan Stránský z ODS.

„Měl by tam vzniknout sportovně-relaxační areál, který by byl otevřený pro veřejnost, je tam navržený nový cestní systém, dosadba zeleně. Velmi cenná je tam travnatá plocha uprostřed, která by mohla sloužit jak fotbalu, tak americkému fotbalu i veřejnosti,“ řekl náměstek Rychtecký ze Žijeme Pardubice.

Město také dlouhodobě pomáhá hledat vhodnější zázemí lakrosu a lukostřelbě, areál na Slovanech je jednou z možností, kde by mohli sportovci zakotvit. Kdo bude areál provozovat, je prý ale předčasné řešit. „Areál zůstane v majetku města, nicméně hledáme optimální provozně-investiční model,“ řekl náměstek Rychtecký.

O směně pozemků město jednalo se společností SPV Real Estate a Cognus Solutions. Firma SPV chce u Staročernska stavět obchody se spotřebním zbožím. K tomu potřebovala od města některé pozemky.

Směna pozemků darovací formou se uskuteční nejdřív na začátku roku 2028. Společnosti musí předtím postavit a zkolaudovat ve Staročernsku cyklostezku a vybudovat ochranné valy a vysázet zeleň.

„Bez toho nenastane žádný posun. Městský obvod IV si dal zásadní podmínky, aby bylo chráněné území Staročernska, kde bydlí lidé. Pokud něco z toho selže, všechno se vrací na začátek bez nároku na náhradu,“ řekl Stránský.

Pro město je podle něj transakce výhodná. „Směnou pozemků, respektive jejich hodnotou bude 100 milionů korun v plusu,“ dodal zastupitel Stránský.

V minulosti městský obvod výstavbě v lokalitě Staročernsko bránil, lidé tam nechtěli rozšíření průmyslové zóny Starzone. Tomu se v roce 2021 podařilo zabránit, zastupitelé odmítli zařadit projekt do změny územního plánu. Stavba obchodů je podle starosty obvodu IV Jana Procházky akceptovatelná.

„Občanská vybavenost je pro nás nejmenší zlo. Já bych byl radši, kdyby tam bylo pole a les. U silnice na Dašice by měly být markety, možná benzinka, myčka, rychlé občerstvení. My jsme si vymínili cyklostezku, která povede kolem tohoto území až do Staročernska, udělá ji osvětlenou a udělá tam asi čtyřmetrový val, který bude chránit lidi ze Staročernska,“ řekl pro ČTK.