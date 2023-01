V Pardubickém kraji přibylo vražd, nejvíce za posledních několik let

Více než polovinu vražd vyšetřovali kriminalisté na Orlickoústecku. Ke třem z nich došlo během pouhých dvou týdnů. Nejprve 30. března odpoledne ve Vysokém Mýtě po předchozí slovní roztržce syn podle obžaloby napadl kuchyňským nožem svou matku. Smrtelným atakem bylo pro ženu bodné poranění srdce.

Obžalovaný zatím na verdikt soudu čeká ve vazební věznici. Krajský soud se tímto zvlášť závažným zločinem vraždy bude zabývat hned počátkem ledna.

První měsíc roku před soud předstoupí také obžalovaný ze zločinu vraždy z Lanškrouna. Druh tam v bytě kolem páté hodiny ranní sekáčkem na maso napadl spící družku. Honil ji po bytě a zbraní jí zasazoval rány po celém těle. Když mu pak sekáček vypadl z ruky, sáhl do odkapávače pro nůž a třikrát ji bodl na hranici krku a ramene. Pak ženu podle obžaloby rdousil. Pětašedesátiletému muži hrozí až výjimečný trest.

„Mělo mu hrozit trestní stíhání kvůli jeho aktivitám, takže v něm uzrála myšlenka, že ji zabije a sám spáchá sebevraždu. Podle svých slov ji měl moc rád a obával se, aby nezůstala někde o samotě pod mostem,“ řekl krajský vedoucí policejního odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Jejich soužití začaly narušovat hádky o peníze. Žena nepracovala a holdovala alkoholu. Zpočátku pili oba, ovšem kvůli zdravotním problémům muž na policii uvedl, že už s tím přestal. Obžalovaný je vysokoškolsky vzdělaný, což podle jeho slov také vedlo k problémům. Družka absolvovala pouze zvláštní školu.

Počet vražd v letech 2017-2022 2017 ve stadium pokusu 4

dokonané 2 2018 ve stadiu pokusu 2 dokonané 2 2019 ve stadiu pokusu 4 dokonané 4 2020 ve stadiu pokusu 3 dokonané 2 2021 ve stadiu pokusu 1 dokonané 0 2022 va stadiu pokusu 4 dokonané 6 Zdroj: Policie ČR

„Muž nám uváděl, že se hlavně rozhodl pro rychlé usmrcení, aby to bylo pokud možno co nejméně bolestné,“ uvedl Šimek.

A ještě něco kriminalisty udivilo. „U těla vytvořil malý oltáříček, kolem kterého dal několik svíček,“ dodal Šimek.

Svůj trest už si odpykává pětašedesátiletý muž, který v Letohradě zavraždil svoji manželku a tělo zakopal na pozemku u rodinného domu. K vraždě o šest let mladší manželky se přiznal a s policií spolupracoval. Soud mu vyměřil osm let ve vězení. Za jeho motivy bylo silné rozrušení a partnerské neshody, které se za poslední roky do manželství dostaly.

I čtvrtá vražda se odehrála na Orlickoústecku. Konkrétně opět ve Vysokém Mýtě, kde si 5. listopadu student pardubické průmyslovky vybral jako svou oběť náhodného kolemjdoucího, kterého ráno potkal na ulici, a brutálně jej zavraždil mnoha údery sekerou. Pak z místa činu odešel. Policie ale případ odloží. Mladík totiž ještě před policejním zadržením spolkl rtuť a v litomyšlské nemocnici zemřel.

V pardubických Polabinách pak žena ubodala svého partnera. Problémy se zákonem ve smyslu policejního vyšetřování obviněná dosud neměla, ukázalo se však, že agresorka v minulosti již nožem napadla dva jiné muže.

„Jeden ale nedal souhlas k jejímu trestnímu stíhání a druhý to ani neoznámil policii,“ řekla policejní mluvčí Dita Holečková.

Z vraždy starší ženy v Libišanech na Pardubicku obvinili kriminalisté jednačtyřicetiletou dceru zesnulé a čtyřiačtyřicetiletého muže.

Veřejností také otřáslo odložení novorozeněte do kontejneru v Pardubicích, a to hned na počátku loňského ledna. Dívenka přežila a je v péči otce.

Krajský soud matce vyměřil šestnáct let ve vězení, odvolací Vrchní soud v Praze jí ale minulý týden trest zmírnil. Soud přihlédl k tomu, že proti dítěti nepoužila fyzické násilí. Součástí verdiktu je i to, že matka musí odložené dceři zaplatit 300 tisíc korun za způsobenou újmu.

Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička ale konstatoval, že čin byl rozhodně pokusem o vraždu. U vraždy dítěte činí sazba 15 až 20 let vězení, podle soudce by ale byl takový trest nepřiměřeně přísný.

„Z praxe tohoto senátu víme, že vraždy novorozených dětí bývají velice často velmi brutální. Zahrnují fyzické násilí, topení nebo šlapání. To se v daném případě nestalo a je to určitá výjimka,“ vysvětlil. Poukázal i na to, že o předchozí dvě děti se žena starala velice dobře a že odložená holčička nemá zdravotní následky.