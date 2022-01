Dítě z kontejneru je holčička, otec o ní prý nevěděl a chce ji získat

Ženě hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Právní kvalifikace bude záležet také na posudcích znalců. Dnes se zároveň rozhoduje o vzetí ženy do vazby.

Matka v sobotu v brzkých ranního hodinách porodila v domě na sídlišti v Polabinách a čerstvě narozené dítě odnesla do nejbližší popelnice.

Pardubická nemocnice v sobotu v podvečer uvedla, že dítě je mimo ohrožení života.

Kriminalisté popsali, že v sobotu krátce před čtvrtou hodinou ráno muž a žena při procházce krajským městem náhodně prohlíželi kontejnery a v jednom z nich našli novorozence.

„Přestože je nález vylekal, zachovali se zcela správně a začali ihned hledat pomoc. Díky tomu se na místo dostal lékař, který ji novorozenci poskytl,“ řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Podle informací MF DNES bydlela žena v jednom ze tří domů na okraji sídliště, které patří mezi modernější bydlení v této čtvrti. Policie rodičku našla během několika hodin také proto, že lidé v domě věděli, že je těhotná.

„Já ji tedy neznala. Kdyby mi dcera nezavolala, co se u nás děje, ani bych o tom nevěděla. Proč to dítě nezanesla do babyboxu, to nechápu,“ uvedla jedna z obyvatelek.

Babybox se nachází až v areálu nemocnice na Kyjevské ulici, což je od místa činu asi čtyři kilometry.