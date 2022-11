Chtěl se pomstít světu. Za to, že nemá kamarády, za to, že je odstrkovaný a přehlížený. I za to, že má psychické problémy. Proto přinesl do školy bombu. A málem to skončilo tragédií, která by v Česku neměla obdoby.

Škola už delší dobu měla podezření, že se mladík chová nestandardně, a upozorňovala na to i jeho rodiče. Ti ale situaci neřešili.