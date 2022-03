Útoky na českých školách: studenti dříve napadali spolužáky i učitele

Poslední útok, který se v médiích objevil, je starý asi půl roku. Čtrnáctiletý chlapec v říjnu na základní škole v Sedlčanech na Příbramsku napadl nožem své dva spolužáky. Způsobil jim povrchová zranění, která si nevyžádala lékařské ošetření. Kvůli nízkém věku účastníků tehdy policisté souvislosti nekomentovali.

Jen o pár měsíců dřív a o pár kilometrů dále došlo k dalšímu podobnému incidentu. Na začátku června v základní škole v Jiráskových sadech v Příbrami pobodal dvanáctiletý chlapec svého spolužáka.

„Škola je zamčená, nikdo nepovolaný se nedostane dovnitř. Co ale mají děti v taškách či na sobě, s tím vejdou,“ komentovala po útoku situaci ředitelka ZŠ Jiráskovy sady Šárka Jendruščáková.

Později se ukázalo, že útočník měl vypracovaný seznam lidí, kterým chce ublížit. Byl navíc známý svým nestandardním chování. Údajně často vykřikoval, hrozil ostatním dětem a kreslil obrázky s násilnou tematikou. Maloval krvavé skvrny a sdílel na sociálních sítích příspěvky s brutální tematikou.

Žáci v minulosti také útočili na své vyučující, stejně jako v případě útoku mačetou na Praze 4. Takové případy se staly třeba ve Výchovném ústavu v Králíkách na Orlickoústecku, kdy v roce 2014 dva mladíci napadli vychovatele a vychovatelku, nebo na gymnáziu v Rakovníku, kde v roce 2012 pobodal čtrnáctiletý student učitelku.

Spolužáci tehdy o chlapci říkali, že je uzavřený a nemá účty na sociálních sítích. Z matematiky, na kterou ho pobodaná učitelka měla, mu ale vycházely špatné známky. U dětí byla neoblíbená.

Podobné případy se staly namátkou i v roce 2011 na gymnáziu v Chomutově, kdy patnáctiletý student napadl nožem a paličkou na maso sekretářku školy, nebo v roce 2004, kdy student učiliště ve Svitavách ubodal svého pedagoga. Následně si odseděl devět let.

Neútočí jen studenti

K útokům docházelo ve školách i ze strany lidí, kteří v nich neměli co dělat. Nejznámější je případ ze Žďáru nad Sázavou, kde v roce 2014 šestadvacetiletá žena ubodala studenta a další tři lidi zranila. O dva roky dříve obdobně jiná žena zaútočila v Havířově na školačku a její vychovatelku, kterou pobodala.

Jako nepříčetná tehdy skončila s diagnózou paranoidní schizofrenie v psychiatrické léčebně, soud jí však v únoru 2014 přeměnil ústavní formu ochranného léčení na ambulantní. V dubnu 2015 státní zástupce trestní stíhání ženy za útok ve Žďáru zastavil pro nepříčetnost. Žena byla umístěna do detenčního ústavu, podle znalců trpí schizofrenií.

„V tuto chvíli bezpečnostní rámy ne. Nevím, jestli by byly dostatečně schopné vyřešit situaci a nakolik by to byla komplikace pro běžný život škol. Jako vláda chceme rozhodovat na základě dat a analýz, na to by byla nutná analýza a řešit to se školskými asociacemi. V tuto chvíli nechci dělat unáhlená rozhodnutí,“ komentoval nyní zabezpečení škol ministr Petr Gazdík.