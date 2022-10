Když mámu nemáme, tátu nezatratíme, vzkázaly děti muže, který zabil manželku

Šestašedesátiletý muž nejprve manželku udeřil pěstmi do obličeje, když upadla, dál pokračoval. uškrtil v noci na neděli 10. dubna a tělo zakopal na zahradě.Policistům se přihlásil sám na policejní služebně v sedm hodin ráno s tím, že svou 59letou ženu pohřešuje.

Měl zranění v obličeji a stále měnil výpověď, po osmi hodinách se policistům přiznal.

U soudu plakal a svého činu litoval. „Se ženou jsme spolu byli 39 let. Toto se nemělo stát. Tohoto neuváženého činu lituji, chci poprosit děti, příbuzné, kamarády a známé o odpuštění a poděkovat všem, kteří jsou toho schopni,“ řekl v krátké emotivní řeči obžalovaný.

U soudu takzvaně prohlásil vinu. Tím pádem se nerozběhlo dokazování a trestní řízení se výrazně zkrátí, neboť nejsou vyslýcháni svědci ani soudní znalci.

K soudu se nedostavilo ani jedno ze tří dětí. Předem ale avizovaly, že nehodlají po otci požadovat nemajetkovou újmu.

„Děti podporují svého otce, ve vazební věznici ho navštěvují a čekají na něj. To je pro mého klienta ta největší posila. Říkají, že když nemají mámu, tak tátu nezatratí,“ řekl u soudu advokát obžalovaného Jiří Lukáš.

Ten původně navrhoval, aby byl trestný čin překvalifikován na zabití, ovšem na to nepřistoupila ani státní zástupkyně a poté ani soud.

„To by muselo jít o stav silného rozrušení, strachu, úleku, nebo zmatku. To tady nebylo. Zmatek způsobil alkohol. To není pohnutí mysli,“ řekl soudce Roman Drahný.

Ovšem státní zástupkyně zmínila sérii polehčujících okolností, proč se rozhodla navrhnout trest pod spodní hranicí sazby. „Obžalovaný se v plném rozsahu doznal a podrobil všem úkonům v trestním řízení. Spolupracoval s policií. Nebyl trestně stíhán, výraznou polehčující okolností je jeho doznání a upřímná lítost,“ řekla Lenka Faltusová a navrhla v závěrečné řeči navrhla nepodmíněný osmiletý trest.

Ten přijal i obhájce obžalovaného. „Není to úplně častá shoda mezi obžalobou a obhajobou a vážím si, že to nemusím rozebírat. Světská spravedlnost je jasná, můj klient si je vědom své viny, nikdo ji z něj nesejme,“ řekl Lukáš.

Ono nerozebíratelné zmínil v odůvodnění rozsudku také předseda trestního senátu. „Obžalovaný žil v dlouhodobém vztahu, který byl podroben tragickým okolnostem, s manželkou opustili původní bydliště a začali žít novým životem. S odchodem dětí pak vrcholila jejich krize, kterou ale neřešili,“ řekl Roman Drahný.

Obžalovaný Kristl netrpí žádnou duševní poruchou, za jeho motivy bylo silné rozrušení a partnerské neshody, které se za poslední roky do manželství dostaly.

Rozhodnutí je pravomocné.