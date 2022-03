Někteří uprchlíci nechtějí daleko od hranice, doufají v brzký návrat

„K hranicím jely taxíkem, vlakem, ale šly i pěšky. Byly otřeseny z toho, co po cestě z Kyjeva prožily, dítě brečelo. Nebudu dopodrobna líčit, co jsem od nich slyšel, ale pro člověka, který má doma děti, to bylo silný,“ sdělil Richard Alexa.

Matka s dítětem a další tři ženy přespávají v městské ubytovně ve sportovní hale, která vypadá z venku omšele, podle Alexy je v ní ale čisto a zajištěno vše potřebné: teplo, voda i wifi.

„Je to na přechodnou dobu. Chtěly by jít dál na Západ, ve Švýcarsku někoho mají. Nemají ale víza. Řekli jsme jim, ať se vyspí, odpočinou si, a v klidu se pak rozhodnou, co dál. Byly vděčné za pomoc,“ řekl.

Alexa se tento týden chystá vyrazit do Varšavy pro další rodinu. Tu by tam opět měla z hranice přivézt dcera Alexovy známé, která pobývá ve Varšavě.

Podobných příběhů je víc. Praktickou pomoc související s dopravou a ubytováním nabízejí lidé, firmy, města či třeba farnosti.

Například dopravní společnost MD Logistika z Dašic pomáhá rodinám Ukrajinců, kteří pro ni jezdí.

„V Dašicích už jsme ubytovali jednoho ukrajinského řidiče se synem a v pondělí před obědem jsme na maďarsko-ukrajinských hranicích naložili druhou rodinu. Čekáme, jak se naši řidiči rozhodnou, kdy kdo a kam bude potřebovat tu rodinu stáhnout,“ uvedl ředitel oddělení dopravy Bohumil Hána.

Dodal, že na rodinu na hranicích řidiči museli čekat dvanáct hodin.

Rodiny nebudou žít na ubytovně. „Vedle ve vesnici máme pronajatý ještě jeden velký dům a ten bude primárně sloužit ukrajinským rodinám,“ vysvětlil ředitel Hána.

Potřebují hlavně klid a čas na rozmyšlenou

Společnost Isolit-Bravo v sobotu zase vypravila mikrobus ke slovensko-ukrajinským hranicím, aby nabral uprchlíky, pro které má připravené ubytování. Vůz se ale vrátil prázdný. Byť se firmě podařilo vyjednat jejich odvoz, sami uprchlíci neměli zájem.

„Po všech intervencích by je prý Slováci i pustili, ale Ukrajinci chtějí zůstat v těsné blízkosti hranic - a to i přesto, že nabízíme kdykoli zdarma odvoz zpátky. Doufají v brzký návrat,“ popsal šéf společnosti Isolit-Bravo Kvido Štěpánek.

Firma se poté domluvila se společností Hfd Bus z Nošovic. Ta zavezla na Ukrajinu pomoc, včera pak měla nabrat v Rumunsku desítky ukrajinských dětí a zavézt je do Jablonného nad Orlicí.

V Heřmanově Městci našly útočiště dvě ukrajinské rodiny. Místní jim nabízeli další pomoc, ale město už oznámilo, že uprchlíci potřebují zejména klid.

„Rodiny jsou zabezpečeny a nic jim aktuálně nechybí,“ uvedl na facebookovém profilu starosta Heřmanova Městce Josef Kozel.

Například pravoslavná farnost ve Svitavách se už chystá, jak pomoci Ukrajincům, kteří tu budou žít.

„Snažíme se dát dohromady i dobrovolníky různých typů, od překladatelů přes řidiče až po ty, kteří jsou schopni pracovat s dětmi. Naši přátelé nám už nabízejí nabídky ubytování pro uprchlíky,“ řekl Jiří Kolář z pravoslavné farnosti.