Do garsonky přijelo i deset Ukrajinců, pro uprchlíky už se hledá bydlení

„Měli jsme tu garsonku, do které přijelo deset lidí. Některé jsme o víkendu museli ubytovat v hotelu Beránek. Další přijíždějí k rodinám, které jim zařizují ubytování na vlastní pěst,“ popisuje mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Ubytovací kapacity nabízejí jednotlivci, firmy i veřejné organizace. Lůžka ve svých zařízeních vyčleňují také města. Hradec Králové uvolnil 35 lůžek v ubytovně na letišti, dalších 22 je v městských lázních.

„Zatím máme na letišti 25 osob. Pokud bude potřeba, máme k dispozici třeba chatky v areálu Stříbrný rybník, Hotel Stadion a další prostory včetně ubytovny Brněnská, kterou dovybavujeme ve spolupráci s fakultní nemocnicí a charitou,“ říká náměstek hradeckého primátora Pavel Marek (ANO).

Nabídku na využití bývalé nemocniční ubytovny vedle kulturního centra Medium potvrdila i nemocnice. Zástupci města a diecézní charity se tam byli už o víkendu podívat, ale objekt je v poměrně špatném stavu a postrádá vybavení pokojů.

Lidé v Hradci nabízejí neobývané domy i byty

„Nejen, že je to vybydlené, ale uzpůsobit to k těmto účelům by znamenalo i nějaké instalatérské práce a větší námahu. My potřebujeme jednat rychle, takže raději nyní zvolíme jiné nabídky. Lidé nám nabízejí domy nebo neobydlené byty,“ vysvětluje ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Anna Maclová.

Právě charita zatím na Hradecku koordinuje nabídky na ubytování běženců z Ukrajiny. Zřídila kvůli tomu i asistenční linku na čísle 731 432 431, která je v provozu od 8 do 18 hodin.

„Na tomto čísle lze nabízet ubytovací kapacity, materiální pomoc, případně dobrovolnickou práci. Sbíráme i poptávku po ubytování ze strany příbuzných, kteří přijíždějí, nebo od lidí, kteří nemají kam jít,“ pokračuje ředitelka. Dosud si přijíždějící Ukrajince brali k sobě především jejich příbuzní.

Radnice v Trutnově nabídla pro potřeby uprchlíků ubytovnu při Základní škole Mládežnická, která v minulých letech sloužila třeba k ubytování vojáků vypomáhajících při pandemii koronaviru. Zatím ji nikdo nevyužil.

„Tento víkend přijelo do Trutnova pět ukrajinských rodin, ale všechny ke svým známým nebo k rodinám. Ty jsme vůbec nemuseli řešit,“ potvrzuje mluvčí Trutnova Michaela Dědková.

Pavlátova louka i hotel v Adršpachu

Nové Město nad Metují připravilo pro uprchlíky 50 lůžek v areálu Pavlátova louka a na ubytovně u zimního stadionu. Pokud by bylo třeba, mohlo by město další uprchlíky ubytovat v bývalém hotelu Metuj.

Radnice v Rychnově nad Kněžnou je připravená poskytnout běžencům azyl v městských sociálních bytech. Další nabídky od veřejnosti sbírá tamní oblastní charita.

Do pomoci se zapojují i soukromníci. Agentura pro rozvoj Broumovska vyčlenila pro pomoc uprchlíkům Hotel Garni v Adršpachu.

„Rozhodli jsme se už ve čtvrtek. Původně jsme čekali 30 lidí, pak jsme zvýšili kapacitu na 50. V pondělí přijela první rodina s pěti lidmi a další jsou na cestě. Ve spolupráci s Piráty jsme v Trutnově a na dalších místech otevřeli sběrná místa, kam mohli lidé nosit pomoc. Té se sešlo nepředstavitelné množství,“ popisuje ředitel hotelu Jan Víšek.

Agentura také koordinuje další pomoc v broumovském regionu a připravuje třeba program pro děti běženců.

„Vymýšlí se, jestli zařídit školky, školy, lékaře, nabízí se pomoc s nalezením plnohodnotného bydlení, pomoc s administrativou,“ vypočítává Víšek. Podle něj je k dipozici dalších 50 míst k ubytování Ukrajinců.

Kraj organizuje centrum pomoci

Hlavní koordinační roli v regionu by měl v příštích dnech převzít Královéhradecký kraj. Stejně jako v dalších regionech má na hejtmanství vzniknout krajské asistenční centrum pomoci pro Ukrajinu. To bude jednak řešit pomoc běžencům a také humanitární pomoc Ukrajině.

„Bude mít na starosti registraci, administrativu, zdravotní pomoc a umístění cizinců do míst, kde mohou pobývat. Druhá oblast je humanitární. U toho, co bude potřeba systémově dostat na Ukrajinu a nepodařilo se to přes různé neziskové organizace, stát avizuje, že bude připraven převoz zajistit,“ vysvětluje smysl centra hejtman Martin Červíček (ODS).

Kraj se už v minulém týdnu začal připravovat na uprchlickou krizi. Prověřil kapacity a možnosti zdravotnických zařízení, připravenost hasičů a policie i ubytovací kapacity svých organizací.

„Krizový plán počítá s umístěním 10 tisíc uprchlíků. Ten jsme nyní aktualizovali a připravili se na to, že to možná bude potřeba,“ říká hejtman.

Mohou jít přes Vyšní Lhoty, ale povinné to není

Prvotní spontánní pomoc dobrovolníků, měst či organizací by se nyní měla systémově koordinovat. Hlavní databáze vzniká na ministerstvu vnitra, které zřizuje Správu uprchlických zařízení (SUZ). Právě tam nyní města registrují volné ubytovací kapacity.

Správa zřídila v moravských Vyšních Lhotách registrační humanitární středisko, naopak se zapojením pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí se nyní nepočítá.

„Kdo potřebuje využít náš systém, musí projít přes Vyšní Lhoty. Tam je o uprchlíky postaráno, dostanou najíst, je tam lékařská služba. Jsou tam jen po nezbytně nutnou dobu a pak jsou námi transportováni do ubytovacích kapacit po celé České republice. Máme resortní zařízení i nasmlouvané kapacity třeba v různých hotelích,“ vysvětluje mluvčí SUZ Jan Piroch.

Uprchlíci si však mohou ubytování zajistit i přímo či přes města nebo charitu. Cesta přes SUZ není povinná. Naopak do tří dnů se musejí nahlásit na cizinecké policii.

„Už minulý týden jsme zmonitorovali stav v krajských ubytovacích zařízeních, abychom měli přehled, jaké jsou aktuální volné kapacity, kde jsou třeba opuštěné prostory a která je případně třeba nějak dovybavit. V tuto chvíli není poptávka tak vysoká, ale my se připravujeme na možnost, že by skokově vzrostla,“ dodává hejtman Červíček.