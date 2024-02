Tichý asfalt se po šesti letech sype. V České Třebové už ho nechtějí vidět

Bylo to jako zjevení. Když v létě 2018 hlavní průtah Českou Třebovou dostal během rekonstrukce tzv. tichý asfalt, každý, kdo na něj vjel, ihned poznal rozdíl.

Řidiči aut, kteří městem projížděli, byli nadšení. Speciální asfaltový povrch s příměsí pryžového granulátu z ojetých pneumatik ztlumil valivý hluk od pneumatik natolik, že někteří začali dumat, co stojí za lepšími jízdními vlastnostmi jejich ojetého vozu.

Změnu pocítili i lidé, kteří kolem rušného tahu s denní intenzitou až 13 tisíc vozidel bydlí. Speciální povrch tlumil o několik decibelů především hluk od projíždějících kamionů. Zvěsti o téměř zázračném asfaltu se Třebovou rychle šířily, a tak starousedlíci na druhém konci města netrpělivě čekali na dokončení rekonstrukce rozdělené do etap.

Nadšení netrvalo dlouho

Po několika letech však přišlo vystřízlivění. Asfalt po určité době své ztišující vlastnosti ztratil, a co je horší, během letošní zimy se začal pomalu rozpadat.

„ŘSD je ze stavu komunikace nešťastné stejně jako my. Problém je v tom, že se při poslední rekonstrukci použil takzvaný tichý asfalt, který je na takovou zátěž krajně nevhodný. Dnes vidíme ty následky,“ řekl starosta České Třebové Zdeněk Řehák.

Vůbec nejhorší byla situace v úseku od světelné křižovatky po ulici Na Splavě, kde řidiči mezi výtluky kličkovali jen stěží. Obecně je problém všude tam, kde šoféři musejí hodně točit volantem a na živičný kryt je větší nápor. „Rozbilo se to asi před měsícem. Ze dne na den tam ty díry vyskočily a rychle přibývaly další. Přijela firma, která se to narychlo snažila zalepit studenou směsí, avšak výsledek není nijak valný. Lepší by to bylo celé vyfrézovat,“ popsal nelichotivý stav hlavní silnice I/14 starosta.

Boom tichého asfaltu nastal před několika lety, kdy se začal používat ve velkém. Revoluční asfaltová směs měla výrazně snížit hluk v obcích. Jenže vyšší absorpce hluku je vykoupena větší pórovitostí. Silnice se zanáší nečistotami, zatéká do ní voda, a tudíž mnohem dříve než klasické směsi podléhá zkáze. Povrch je mimo to dost háklivý na údržbu. Pokud není pravidelně prováděno tlakové čištění, zkáza přichází ještě rychleji. Ve Vysokém Mýtě o tom vědí své, tam tichá směs vydržela bez poškození dva měsíce.

Po neblahých zkušenostech i z jiných míst ŘSD začalo od tichého asfaltu ustupovat, přestože v minulosti bylo jeho velkým propagátorem.

„Opětovnou aplikaci vylučujeme, vrátíme se ke klasickým asfaltovým směsím,“ potvrdil v loňském roce pro Svět motorů Martin Buček z ŘSD.

V Pardubicích se tichý koberec osvědčil

S tichým asfaltem mají naopak dobrou zkušenost krajští silničáři. „V dnešní době uskutečňujeme tiché kryty v celých průtazích obcí v Pardubickém kraji. Před osmi lety byl tichý asfaltový kryt položen v Pardubicích od mostu Pavla Wonky na Hradecké ulici až po okružní křižovatku u Globusu,“ uvedl před dvěma roky tehdejší ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Zatímco krajští silničáři s tichým asfaltem ve svých investicích počítají, v České Třebové o něm nechtějí ani slyšet. „Při rekonstrukci Kubelkovy ulice jsme přišli za krajem s požadavkem, že tichý asfalt už do intravilánu nechceme. Prý se dnes používá jiná technologie,“ podotkl ke špatné zkušenosti Řehák.

ŘSD na průtahu Českou Třebovou plánuje opět položit nový asfalt. „Na celkovou opravu celého průtahu města se připravují podklady pro veřejnou soutěž na projektové práce. Etapy oprav je nutné koordinovat se správci inženýrských sítí. Vedení města je o situaci informováno,“ sdělila mluvčí pardubické správy ŘSD Petra Drkulová.

Obyvatele i řidiče tak znovu čeká zátěž, kterou prožívali před několika málo lety. Také proto bude velmi důležitá koordinace prací na průtahu s předpokládanou brzkou modernizací železničního uzlu.