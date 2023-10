Stromem roku je hruška z Mrákotína na Chrudimsku, roste v širém poli

Anketu pořádala po dvaadvacáté Nadace Partnerství. Výsledky zveřejnila včera v brněnské hvězdárně. Předchozí titul Strom roku 2022 získala také hrušeň, šlo o třísetletý strom z Drásova na Příbramsku.

Letošní vítězná hrušeň získala 6433 hlasů z celkových 28 250 a stala se třetím ovocným stromem, který ovládl tuzemské hlasování. Kromě loňské hrušně z Příbramska získala před třemi lety titul také jabloň rostoucí v Machově na Náchodsku.

„Máme velkou radost, byla to infarktová záležitost do poslední sekundy,“ řekla starostka Mrákotína Ludmila Vacková, která hrušeň do ankety Strom roku přihlásila.

Nápad přihlásit hrušeň do soutěže vznikla, když obec před dvěma lety připravila kalendář místních zajímavých stromů. Hrušeň má jednu výraznou větev, která upoutává pozornost. „Jak fouká vítr, tak se hruška táhne tím směrem. Má to v poli náročné, odměnu, odborné arboristické ošetření, které získala jako výhru, moc potřebuje, aby si zlepšila kondici,“ řekla Vacková.

Hrušeň je planá. Tamní pamětník si vzpomíná, jak její drobné plody chodíval s babičkou sbírat na prachandu (přísada do pokrmů ze sušených hrušek - pozn. red.).

Letos lidé nominovali do soutěže 83 stromů, do finále postoupilo deset kandidátů z šesti krajů. První říjnový týden ale pořadatelé průběžné výsledky skryli a hlasovalo se jen o pěti kandidátech, kteří do té doby získali nejvíce hlasů.

Hrušeň u Mrákotína získala své přízvisko díky zlidovělé písni „Stojí hruška v širém poli“ jako solitérní strom uprostřed lánů v malé třísethlavé obci Mrákotín na Chrudimsku. Památná a chráněná hrušeň obecná není příliš velká, kolem kmenu měří asi dva metry a na výšku osm metrů, je ale podle pořadatelů nesmírně odolná a statečná.

„Přežila kolektivizaci, scelování polí, stavbu meliorací i neodborné zásahy. V jejím neobvyklém tvaru se odráží silný vítr a také její osamělá poloha uprostřed pole,“ popsala koordinátorka ankety Kateřina Bolečková. Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky.

Hlasování v anketě letos nebylo zpoplatněné, podporovatelé stromů mohli darovat peníze dobrovolně. „Díky darům v letošním i předchozím ročníku se podařilo vybrat na 150 tisíc korun, které Nadace Partnerství použije na granty na ošetření stromů. O ty se mohou ucházet obce, jejichž stromy se dostaly do finále, a to pro jakýkoliv potřebný strom rostoucí v jejich katastru,“ doplnila Bolečková.

Vítězný strom bude odborně ošetřen a bude reprezentovat Česko v mezinárodní anketě Evropský strom roku. Anketu Strom roku vyhlašuje Nadace Partnerství od roku 2002. Hlavním cílem je podpořit aktivní lidi v péči o stromy v místě, kde žijí.

Titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty. Na druhém místě skončil javor babyka z Ústí nad Orlicí, na třetím takzvaná sousedská hruška z Kralic nad Oslavou na Třebíčsku. V anketě hlasovalo zhruba 6500 lidí, kteří vybírali z finálových 12 stromů z osmi krajů. Pro vítězný strom jich hlasovalo téměř 2500.