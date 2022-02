Zpívající lípou žije celá obec. Bojuje o titul Evropský strom roku

Lípou žijí nejen místní, ale od loňského roku hlavně děti ze Základní a mateřské školy Telecí, které zeleného velikána do soutěže nominovaly.

„Lukásova neboli Zpívající lípa je naší součástí. Jsou to naše kořeny. Obec ji má ve znaku i na praporu. Konají se tam slavnosti, byly pod ní i svatby. Když učíme děti o místě, kde se narodily, nikdy nemůžeme zapomenout na lípu, která se objevila v řadě literárních děl od Aloise Jiráska počínaje po Terezu Novákovu konče,“ řekla za školu její ředitelka Olga Kosíková.

Právě děti ze školy byly v úterý ráno symbolicky jedni z prvních, které lípě ze svých školních emailových adres poslaly do ankety hlas, aby obstála v mezinárodní konkurenci dalších 15 stromů, kde se počty hlasujících počítají na statisíce.

„Všechny děti přišly v první den hlasování v zeleném oblečení, aby náš strom v soutěži obstál co nejlépe. Odpoledne se pak pod lípou zpívalo,“ prožívá ředitelka hlasování.

A nejen ona. Lípu jako oko v hlavě chová i rodina Dvořáčkových, která bydlí v roubence pod lípou přes 40 let.

Jak vznikl název lípy Ke jménu se pojí hned dva příběhy. Podle legendy v období pronásledování evangelíků v 17. století v dutině stromu sedával bratr Jiroušek, který tam v noci opisoval Nový zákon a Knihu žalmů Starého zákona. Údajně přitom spotřeboval 1204 lojových svíček, a přestože byl hluchý, po nocích si prozpěvoval. Zpěv se nesl z dutiny vysoko do koruny a zazníval střídavě ze všech stran. Díky šumění koruny a veliké dutině hlas nabýval zvláštního zabarvení, které působilo o to víc tajemně. Místní proto začali věřit, že zpívá sám strom. Prozaičtější název stromu odkazuje k rodině Lukásů, kteří přilehlé stavení obývali od začátku 18. století do roku 1915, kdy mužskou rodovou linii přetnula 1. světová válka. V chalupě číslo 102 dnes žije rodina Dvořáčkova, která o lípu pečuje a předává její dědictví dál. Pěstuje totiž semenáčky lípy, které jsou vysazovány po celé republice i za jejími hranicemi.

„Letos na jaře tomu bude přesně 41 let, co rodiče chalupu koupili. Lípa je pro naši rodinu všechno, je to člen naší rodiny. Zrovna o víkendu bylo lípě ouvej. Báli jsme se, aby se jí v těch silných poryvech větru něco nestalo. Pár větviček se polámalo, ale za ty dlouhé roky to není poprvé, co tady zuřila taková vichřice,“ vzpomněla si v souvislosti s rozmary počasí Veronika Dvořáčková na léto roku 1986, kdy lípu v odpoledních hodinách zasáhl blesk.

Jenom náhodou nešlo o osudovou ránu. Blesk doslova rozštípal jednu z hlavních větví v koruně.

Větev o průměru půl metru postupně odumřela, ale lípa žije dál. Snad i díky 36leté péči lipového „dvorního arboristy“ Martina Němce, který každý sudý rok na podzim ve spolupráci s CHKO Žďárské vrchy provádí údržbu stromu, což je především ořezání suchých nebo odumírajících větví, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků.

Ti si mohou přijet majestátný strom, do jehož dutiny se vejde až 20 dětí, kdykoliv prohlédnout a u stavení navštívit i sklípek s vystavenými předměty, jež byly nalezeny v útrobách kmene. Ve spojitosti s lípou a s dochovanými předměty se tam připomínají i příběhy, které za téměř 40 let nashromáždil pan Dvořáček.

„Zájemci se tam dozvědí, že lípa má u nás i v zahraničí téměř 30 dcer. Jedna stojí u nás před školou, další třeba na Vyšehradě nebo v anglickém Bristolu,“ připomíná Olga Kosíková.

Lípu přijel podpořit i Jiří Pavlica

V Telecí teď chtějí Zpívající lípu rozezpívat. Stačí pod tímto stromem natočit své video s písničkou a sdílet na Facebooku lípy s názvem Zpívající lípa.

„Zapojit se lze do výtvarné, literární soutěže Lípa mýma očima, připravujeme také soutěžní lipové kvízy a v neposlední řadě krátký film s příběhem našeho stromu, v němž si hlavní roli zahrál Jiří Pavlica,“ podává dlouhý výčet aktivit, které se chystají v Telecím na podporu Zpívající lípy, její majitelka Veronika Dvořáčková.

Další z aktivit je sbírka dětských knih pod korunou lípy, která se uskuteční při příležitosti únorových oslav Mezinárodního dne darování knih a Dne Čechů žijících v zahraničí. Knihy pak poputují k malým českým čtenářům v cizině, pro které jsou knížky v rodném jazyce mnohdy obtížně dostupné.

K propagaci lípě během hlasování, které na webové stránce na evropskystromroku.cz skončí o půlnoci 28. února, mají napomoci i 3D lipové listy, které budou tisknout na zdejší škole.