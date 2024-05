Březí srna přežila pád do třicetimetrové těžební jámy, zachránili ji hasiči

Hasiči se ke zvířeti museli dostat po žebříku. „Srnu vyprostili a její stav konzultovali s pracovníky Záchranné stanice v Pasíčkách.

„Srnka na sobě neměla viditelná zranění, a tak bylo pracovníky záchranné stanice doporučeno zvíře vypustit, jinak by mohlo zemřít na stres při převozu,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

V Žamberku se srna „zasekla“ v drátěné brance. „Hasiči museli použít hydraulický rozpínák, aby zaklíněnou srnku vysvobodili,“ řekla Horáková.

Zvíře ale bylo zřejmě zmatené a vyděšené a po vyproštění znovu vběhlo do prostoru areálu firmy, odkud se opět nemohlo dostat. A tak hasiči nezraněnou srnku odchytli, vzali do náruče a přenesli do lesa, kde během chvilky zmizela mezi stromy.