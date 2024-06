Pardubice dostanou náhradu za most Kapitána Bartoše, má být hotový do roka

Most Kapitána Bartoše je ve velkých problémech už přes rok. Jezdí se po něm jen v jednom jízdním pruhu a nepůjde opravit. Město bude muset postavit úplně nový most. Jenže než se do náročného projektu pustí, musí vedle instalovat most provizorní. Jinak by byla západní část sídliště Polabiny úplně odříznutá od zbytku města.

„Město připravuje mostní provizorium, které by mohlo být v provozu nejpozději od června příštího roku, původní termín byl podzim 2025,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.

Na mostě je od loňského února omezená doprava kvůli tomu, že je ve špatném stavu. Jezdí se přes něj kyvadlově, provoz řídí semafor. Zatím přivření mostu pojmenovaného po odbojáři ze druhé světové války nepůsobilo v plynulosti dopravy žádné větší potíže. To se však nyní může změnit, protože řidiči tudy objíždějí podobně přiškrcený most Pavla Wonky. I proto spěch pardubických radních dává logiku. „Aktuálně pracujeme s termínem otevření provizoria 1. června 2025 a věříme, že by to mohlo být ještě dříve,“ uvedl Hrabal.

Základy mostu pochází už z roku 1882. Jeho vrchní část pak dlouhá léta stála na místě dnešního zdymadla a posouvala se dolů po toku Labe také proto, že prý už nezvládala udržet trolejbusy mířící směr Lázně Bohdaneč.

„Most se přesouval i kvůli tomu, že už nezvládal provoz trolejbusů. Proto se dal na své dnešní místo, protože po něm tehdy vozy MHD nejezdily. No a vidíte, sloužil tam dalších sedmdesát let,“ uvedl před časem šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán a doplnil, že nevidí problém v tom, že základní konstrukce mostu je už 140 let stará. „Díkybohu za to, proto ty sloupy stále stojí. Kdyby se to stavělo později, tak už to dávno spadlo,“ řekl Pelikán.

Právě pro jeho podnik znamená přivření mostu docela zásadní komplikaci. Na most Kapitána Bartoše totiž momentálně nemohou jezdit žádné těžké stroje, včetně trolejbusů. Dopravní podnik tak musel pořídit na trasu přes most menší autobusy, které přepravují cestující v úseku vlakové nádraží a Polabiny. „Nemůžeme nechat část Polabin úplně odříznutou od MHD,“ řekl Pelikán v době, kdy s námahou začal shánět menší a lehčí vozy. Nakonec byl úspěšný.

Nicméně i jeho lidem se notně uleví, až mezi nádražím a Polabinami bude stát alespoň provizorní most, který unese i větší stroje.

Inspirace ve Španělsku

Plán pro instalaci provizoria je následující – město vybere stavební firmu, která vypracuje projekt, postaví mostní provizorium a rovněž nový most. „Co se týká stavby nového mostu, je prováděn inženýrink, majetkoprávní vyrovnání. Výstavba nového mostu by mohla probíhat od srpna 2025 až září 2027. Je to odhad. Věříme, že se to podaří ještě uspíšit,“ řekl Hrabal.

Most má být z patinující oceli, takzvaný corten však nemusí být nakonec hlavním materiálem. Podobný most už existuje ve Španělsku ve městě San Sebastián ve čtvrti Martutene. Na novém mostě bude na jedné straně obousměrný pás pro cyklisty a chodník a na druhé straně chodník. Délka mostu bude téměř 107 metrů.

„Na východní straně mostu bude nově stavebně oddělený obousměrný pás pro cyklisty šířky nejméně tři metry a chodník šířky nejméně tři metry, na západní straně vznikne stejně široký chodník. Uvědomujeme si, že stavíme most pro příští generace, proto chceme, aby byl kvalitní a kapacitní pro další rozvoj lokality,“ uvedl náměstek Jan Hrabal, jenž má v gesci dopravu.

Předpokládané náklady na stavby jsou momentálně na radnici odhadované asi na 320 milionů korun. Na investici se radnice bude snažit získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která může činit až sto procent.

„Požádali jsme o nezávaznou konzultaci generálního ředitele SFDI, abychom si ověřili, že námi zvolené postupy jsou v souladu s dotačními podmínkami SFDI. Chceme tak minimalizovat riziko zamítnutí žádosti o dotaci,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal z ANO.