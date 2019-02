Město Pardubice spalovnu nekoupí. Teď už bude jen v roli diváka

Pardubický primátor Martin Charvát zatím vzdal plán na to, že město koupí spalovnu v Rybitví od firmy AVE CZ za 35 milionů. Nenašel podporu u zastupitelů pro uvolnění částky, a tak usnesení nechal zrušit.

Potíž je však v tom, že tím pádem se radnice dostává v celé letité anabázi do role pouhého pozorovatele. Proces udělení povolení spuštění spalovny se bude nyní odehrávat už jen mezi společností a ministerstvem životního prostředí.

„Bohužel nás i město ministerstvo vyloučilo z celého řízení. Teď už budeme jen koukat, co bude dál,“ uvedl Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubice, který proti spalovně dlouhodobě bojuje.

Podle něj mělo město spalovnu koupit. Přesto je stále optimistou.

„Celý proces případného spuštění může trvat ještě hodně dlouho a nemá jasný výsledek. Navíc si myslím, že za 13 let, co se firma AVE CZ snaží získat povolení, tak spalovna značně zchátrala a těžko ji někdo může opravovat. Bude ji muset zbourat a postavit znovu, to je další problém a zdržení,“ řekl Linhart.

Ovšem ten, kdo sledoval poslední zasedání zastupitelů, si tak optimistický dojem odnést nemohl. Na jednání politiků to spíše vypadalo, že AVE CZ dříve nebo později uspěje.

Spalovna v Rybitví 2004 - Chemička Synthesia ukončila provoz spalovny v Rybitví. 2005 - Rakousko-česká firma AVE CZ oznámila, že chce pálit ve spalovně chemický odpad. 2007 - Začíná boj - proti plánu se ozývají lidé ze Srnojed, k nim se přidali obyvatelé okolních obcí a nakonec i Pardubice. Firma chtěla spalovnu spustit v roce 2010. 2008 - Petici proti spalovně podepsalo zhruba 50 tisíc lidí. 2009 - Veřejné projednání záměru se odehrálo před plnou arénou. 2010 - Ministerstvo životního prostředí vydalo k plánované spalovně v Rybitví zamítavé stanovisko. 2013 - Firma AVE nabízí kraji spalovnu k prodeji za 7 milionů korun. Kraj odmítl. 2018 - Pardubice se nedohodly na odkupu spalovny. Ministerstvo přepracuje zamítavé stanovisko ke spalovně a lépe jej vyargumentuje.

„Taháme za kratší konec provazu. Pokud firma dodá technologii, která bude odpovídat legislativě, tak nejspíš uspěje. Ostatně takové spalovny se v západní Evropě staví běžně. Proto jsem chtěl zařízení koupit a ten problém definitivně vyřešit,“ uvedl primátor Charvát.

Aktuální posun je v tom, že ministr životního prostředí a kolega Charváta z hnutí ANO Richard Brabec totálně smetl se stolu námitky města Pardubice proti spuštění zařízení.

„Rozhodnutí ministra je jasné. Uvedené rozklady odmítatelů modernizace spalovny zamítl jako nepřípustné kvůli tomu, že nejsou účastníkem zkráceného řízení. Z toho je patrné, že ministerstvo zamítá město jako účastníka celého řízení a my se vlastně stáváme diváky,“ uvedl zastupitel za Pardubáky Milan Košař.

Radní sice vymysleli plán na to, jak areál spalovny využít jinak, ale ke každé akci budou potřebovat dohodu s firmou AVE CZ. A ta ústy svých mluvčí stále opakuje, že dělá vše potřebné proto, aby nakonec mohla spalovnu přestavět a provozovat.

Klíčové tak bude, jak se ministerstvo vypořádá s novou argumentací rozhodnutí, proč společnosti v roce 2010 neudělila kladné stanovisko EIA (posouzení vlivu stavby na její okolí).

„Není to tak, že by ministerstvo nyní stálo před vydáním souhlasného stanoviska EIA. Ministerstvo nemůže stanovisko z roku 2010 změnit, musí ho ale potvrdit a toto potvrzení řádně zargumentovat. Krok ministra životního prostředí tak směřuje k tomu, aby nesouhlasné stanovisko ministerstva bylo bez právních vad a občané Pardubic nemuseli v budoucnu kvůli soudním sporům žít v nejistotě,“ uvedla k situaci před časem Petra Roubíčková, tisková mluvčí ministerstva pro životní prostředí.