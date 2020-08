Viník se nevídaně snaží, za smrt po večírku padla mimořádně jen podmínka

Měl to být klasický vánoční večírek. To, co se dělo po něm, ale nevratně změnilo životy dvou rodin.

Na firemní party se sešlo kolem dvaceti lidí, po zavření první hospody pokračovalo deset z nich v popíjení v restauraci a baru Žolík v Havlíčkově Brodě. Mezi nimi i oba aktéři tragické události.

Kdo z nich hádku začal, jasné není. Co při výslechu označil obžalovaný Bauštein za špičkování dvou řidičů, vnímal evidentně jeho kolega daleko citlivěji a ostře se proti němu ohradil.

„Petr seděl v čele stolu, Jarda k němu zezadu přišel, chytil ho a říkal něco o plešce, že se mu leskne hlava,“ vypověděl při hlavním líčení jeden ze svědků.

Poté dosud sedící muž obžalovaného odhodil na basu piva a zůstal s ním ležet na zemi.

„Nechápal jsem, co mu vadilo, slovně jsme se popichovali,“ uvedl u soudu Bauštein.

Po incidentu, který se odehrál nad ránem loni 20. prosince, dala servírka oběma mužům jasně najevo, aby lokál opustili. Než stačil obžalovaný najít na zemi brýle, rozzlobený kolega se z baru odporoučel.

„Jarda se s ním nechtěl rozejít takhle ve zlém. Mrzelo ho to, tak jsem mu půjčil telefon, aby mu zavolal a vyříkali si to,“ vypověděl u soudu jeden z účastníků večírku.

Oba muži se tedy ještě jednou potkali nad ránem. „Chtěl jsem vědět, proč se v baru tak zachoval. Neuvědomoval jsem si, co jsem mu udělal a nechtěl jsem se tak rozejít. Poslal mě do prdele, až mě to rozčílilo a praštil jsem ho. Všiml jsem si, že je v bezvědomí, takže druhou ránu jsem zmírnil. Pak jsem mu nahmatal pulz a volal záchranku,“ řekl Bauštein.

Když začal napadený modrat, resuscitoval ho. To už mu pomáhali i jeho kolegové, kteří za soky přišli.

Napadený ale druhý den v nemocnici na následky otoku mozku zemřel. Soudní znalec označil za fatální náraz hlavy na chodník, na nějž muž upadl po první ráně.

„Neuplyne ani den, abych si na to nevzpomněl. Nikdy jsem se nepral, nemám rád konflikty, všeho lituji,“ řekl pohnutým hlasem obžalovaný.

Ten se také zavázal zaplatit pozůstalým náhradu za nemajetkovou újmu. Dcerám z prvního manželství po 150 tisících korunách pro každou, synům a stávající manželce po čtvrt milionu.

Každému vyplatil zatím devět tisíc korun. Prodal auto, které měl na leasing, s manželkou pozastavili také stavbu domu, na nějž měli schválenou hypotéku. „Chci jim aspoň finančně odčinit ztrátu, kterou jsem jim způsobil,“ řekl Bauštein.

Rozhodnout o trestu bylo obtížné, shodly se strany

Nad přístupem obžalovaného se pozastavil i žalobce Milan Vacek.

„Podávám obžaloby pro stejný trestný čin: vždycky je to úmyslná hádka opilých, která způsobí pád na tvrdou překážku a následuje smrt. V tomto případě se liší osobou obžalovaného a jeho přístupem. K této smutné věci se postavil jako slušný člověk. Poskytl poškozenému první pomoc a snaží se i nadále,“ uvedl Vacek.

Už ve své závěrečné řeči naznačil, že by mu nebyl proti mysli ani mimořádný podmíněný trest, i když trestní sazba ukazovala až na 10 let vězení.

A podobně se v závěrečné řeči vyjádřil i obhájce. „Ihned po skutku přivolal pomoc, uhradil náklady na pohřeb, udělal kroky, aby vyplatil nemajetkovou újmu pozůstalým. Od toho času také nepije alkohol. Za svou praxi jsem se nesetkal, že by pachatel měl takovou sebereflexi. Nikdy se nevymlouval, nevykládal nic na svou obhajobu, neospravedlňoval svoje chování a moc dobře si uvědomoval fatálnost toho, co se stalo,“ uvedl v závěrečné řeči Vladimír Pelc.

„Mimořádné snížení pod spodní hranicí se uděluje jen ve výjimečných případech. Bylo na zvážení soudu, zda je to tento případ. Je zřejmé z postoje poškozených, že život jejich otce jim rozsudek nevrátí a do určité míry se smířili s kompenzací. Nepodmíněný trest by byl přiléhavější, ale změna v poměrech v rodině obžalovaného by znamenala, že by poškození nemuseli obdržet finanční náhradu,“ konstatoval v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Jan Šlosar.

I proto se rozhodl pro podmíněný trest s maximální možnou zkušební dobou pěti let. Dohlížet se bude také nad splácením nemajetkové újmy pozůstalé rodině. Navíc musí Bauštein zaplatit 13 tisíc korun Všeobecné zdravotní pojišťovně. Rozsudek je pravomocný, strany se vzdaly práva na odvolání.