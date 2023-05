Vzal jsem to na sebe kvůli kamarádovi, otočil muž souzený za smrt bezdomovce

Vypadalo to jako jasná záležitost o jednom obžalovaném. Jenže ten dnes u soudu otočil a ze smrti jednašedesátiletého bezdomovce, kterého někdo loni v září na křížové cestě u Moravské Třebové umlátil k smrti, obvinil svého kamaráda.

„Nechtěl jsem, aby šel Bok do výkonu trestu, tak jsem to vzal na sebe. Jak jsem dával masáž srdce, řekl mi, prosím, mohl bys to vzít na sebe, nechci jít do basy,“ uvedl u soudu obžalovaný Patrik Holoubek.

„A to vám stačilo, abyste mu na to kývl?“ ptala se trestní soudkyně Jana Bodečková. „Ano, tehdy mi to stačilo,“ odpověděl Holoubek. K soudu také poslal přípis, v němž vinu přesouvá na jím označeného viníka.

Holoubek přitom byl v minulosti za těžké ublížení na zdraví již podmíněně odsouzen. „Nevěděl jsem, že mám podmínku, dozvěděl jsem se to od policie,“ tvrdil u soudu.

Obžalovaný přitom souhlasil s rekonstrukcí činu a dvakrát s odstupem vypovídal na policii. Vždy ve stejném duchu. Nyní však přišel s novou verzí. Podle té staršího muže zbil jeho kamarád Josef Bok.

Josef Bok však odmítl, že by muže zabil on. „Teď mám deprese v hlavě, že to na mě chce hodit,“ odcházel od soudu.

Vše se odehrálo u sochy plačící Anny. Po společném popíjení alkoholu někdo brutálně zmlátil staršího bezdomovce.

„Pan Bok šel za ním. Slyšel jsem dvě facky, pak jsem viděl, jak s ním třásl a mlátil ho. Pak upadl na zem. Odtáhl jsem pana Boka od poškozeného, dopadlo by to špatně. Když jsme se k němu vrátili, chrčel. Nemyslel jsem, že by mohl umřít,“ vypověděl Holoubek.

„Viděl jsem, jak to dělá Bok“

Soudkyně však u soudu četla výpověď, při níž obžalovaný podrobně vypovídá, jak on sám na opilého muže zaútočil. Ve své původní výpovědi přesně popsal údery, ale také nadávky, které měl zraněný vůči obžalovanému.

„Viděl jsem, jak to dělá Bok, to jsem nebyl já,“ uvedl dnes Holoubek, který žil jako bezdomovec tři měsíce, dlouhodobě nikde nepracoval. Třikrát týdně užíval marihuanu a každý den pil tvrdý alkohol. Na policii však řekl, že nebyl opilý, jenže u sodu nyní tvrdil, že byl opilý dost.

Postupně tak jeho výpověď začala dostávat trhliny a častěji se do jeho verze dostávalo slovo nevím. Soud vyslechl i další kumpány z oslavy, kteří žádali soud o zrušení svědectví. Na to ale soud nepřistoupil, protože mladíci nejsou v žádném příbuzenském vztahu s obžalovaným. Jeden z nich přiznal, že mu obžalovaný dával přečíst obsah své výpovědi.