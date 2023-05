Za pobodání dvou mužů ve Vrchlabí hrozí recidivistovi 12 let za mřížemi

O dva roky staršího muže, který putoval letecky do nemocnice, útočník pobodal na vrchlabském autobusovém nádraží. Ještě o chvilku dřív však agresor pobodal a fyzicky napadl devětatřicetiletého muže, který rovněž skončil v nemocnici.

„Přivolaní policisté muže po druhém útoku na místě zadrželi a zajistili dvoučepelový nůž s délkou jedné přibližně 12 centimetrů. Dechovou zkouškou u něho zjistili téměř 1,7 promile alkoholu,“ sdělila mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

O druhém útoku informovala v sobotu televize Prima s tím, že muži vážně zraněnému na krku poskytli první pomoc kolemjdoucí lidé.

Policisté muže obvinili z těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečného vyhrožování, za což mu hrozí 5 až 12 let ve vězení. „Z obavy, že by útočník mohl v trestné činnosti pokračovat, uprchnout či se skrývat, podají policisté podnět na jeho vzetí do vazby,“ doplnila Kormošová.

Podle rejstříku trestů má muž celkem 14 záznamů, přičemž naposledy byl z vězení propuštěn na konci dubna 2021, kde si odpykával 1,5letý trest za výtržnictví.