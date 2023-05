Opilec zbil a zkopal svoji partnerku, nechal ji ležet v bezvědomí na ulici

Útok se odehrál v úterý krátce po 13. hodině. Násilník ženu několikrát udeřil pěstí do hlavy, následně ji kopal do horní poloviny těla, udeřil ji lahví a útok zakončil údery pěstí do obličeje. Žena zůstala ležet na ulici v bezvědomí.

„Muž z místa odešel, aniž by ženě poskytl pomoc nebo se jakkoli zajímal o její zdravotní stav,“ uvedla mluvčí policie Eliška Pospíšilová.

Záchranáři zraněnou převezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Měl v dechu přes dvě promile

„Policisté na základě zjištěných poznatků a místní znalosti začali po muži ihned pátrat. Krátce po 14. hodině byl zadržen a byla mu přiložena pouta, jelikož kladl pasivní i aktivní odpor,“ řekla mluvčí policie.

Provedená dechová zkouška prokázala 2,42 promile alkoholu, orientační test na drogy byl negativní. Podle dosavadních zjištění policie byly motivem útoku partnerské neshody.

„Ve čtvrtek kriminalisté muže z Jičínska obvinili ze zvlášť závažného zločinu těžké ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví,“ potvrdila Pospíšilová. Stíhaného muže poslal soud do vazby, aby nemohl pokračovat v trestné činnosti.

Hrozí mu trest odnětí svobody na tři roky až deset let. Navíc ho jičínská kriminálka prověřuje také pro přečin nebezpečné vyhrožování a výtržnictví a další přestupková jednání, a proto není vyloučeno, že se trestní stíhání může časem rozšířit.