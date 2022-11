Školák udeřil chlapce s Downovým syndromem, na nádraží nikdo nezasáhl

Incident se stal v pátek v centru Nového Města na autobusovém nádraží na Rychtě, chlapec se podle rodiny vrátil domů ubrečený, s monoklem a roztrženým obočím.

„Podle rozsahu zranění tento případ zůstává jako přestupek proti občanskému soužití, postoupíme ho dále do správního řízení na městském úřadě. Pachatel je nezletilý, další informace podat nemohu. Odhalili jsme ho na základě městského kamerového dohlížecího systému, pachatel se přiznal, dosud jsme s ním nic do činění neměli,“ uvedl vrchní strážník novoměstské městské policie Miloš Kratěna.

„Trochu mě zarazilo, že na záznamu z kamer jsou vidět dospělí lidé, ale přitom nám takto vážný incident nenahlásili. Nahlásila to až rodina, lhostejnost okolí mě překvapila,“ poznamenal Miloš Kratěna.

Chlapec navštěvuje praktickou školu, dříve chodil do nedaleké speciální základní školy. Předtím jej doprovázel asistent, nyní rodina zkouší, zda hoch zvládne dojíždět deset kilometrů sám. Matka jej kontroluje po telefonu, řidič ho vysazuje poblíž domu. Chlapec pořádně nemluví, nosí s sebou kartičku s adresou pro případ, že by se ztratil.

Už víckrát se však stal terčem nevybíravého žertování, někdo mu už i vzal peníze na autobus anebo je sám chlapec daroval. Nutili ho také kouřit nedopalky, dopíjet pivo nebo zbytky z pohozených lahví. Nikdy se to však vážněji nevyhrotilo, až nyní.

„Chybí mu orientace v prostoru, ale protože do Nového Města jezdí už asi patnáct let, zkusili jsme to bez asistenta. Je to jediná cesta, kterou zvládne,“ popisuje matka Tereza Mičková, která se stará o početnou rodinu v Orlických horách.

„Downíci jsou učitelé bezpodmínečné lásky, všechny milují a okamžitě zapomenou, i syn by hned útočníka objal. Neuvědomí si, že ho někdo šikanuje, bere to jako legraci nebo se snaží ostatním vyhovět, třeba ho donutili tancovat, ale to mu asi nevadilo. Pak byl asi velmi překvapený, když mu ten kluk dal pěstí. Ráda bych věděla, co vedlo toho útočníka k napadení mírumilovného kluka,“ zamýšlí se matka.

Její dcera a chlapcova sestra zveřejnila incident na facebookovém profilu, což vzbudilo zájem tisíců lidí. Napsala také, že bratr nechápe moc, co se děje, ale je šikovný a snaží se.

„Každý člověk nebyl obdařen zdravým tělem a myslí, tyhle lidi tu jsou a je to v pořádku! Přijměte je, pomozte jim a prokažte nějakou lidskost,“ uvedla sestra napadeného.

„Takové případy se stávají. Přála bych si, aby se to nedělo nikomu, obzvlášť lidem, kteří se nemohou a neumí bránit. Okamžitě se našli svědci. Děti by si neměly myslet, že jim to projde. Syn se bude s tím druhým chlapcem vídat na zastávce, syn k němu určitě zase půjde. Byla bych ráda, kdyby se to nakonec uzavřelo podáním ruky. Záleží, jak to všechno vezme chlapec, který syna napadl,“ říká chlapcova matka.