Za pobodání seniora kvůli pětistovce jde mladík na patnáct let do vězení

Obžalovanému hrozilo za pokus o vraždu patnáct až dvacet let vězení, případně výjimečný trest.

Jeho obhájce navrhoval desetiletý trest a překvalifikování věci na krádež.

Soudkyně Anna Sobotková však návrhu nevyhověla. „Pavel Chlubna věděl, že poškozeného může usmrtit. Seniorovi s velkou intenzitou zasadil deset bodnořezných ran do hrudníku, hlavy a nohy a lhostejně odkráčel s pětistovkou,“ řekla.

Chlubna musí devětasedmdesátiletému poškozenému zaplatit jako odškodnění 450 tisíc korun a pojišťovně dalších bezmála 400 tisíc.

Třiadvacetiletý Chlubna letos v únoru v garáži v České Třebové podle spisu nejprve pěstí a potom nožem napadl tehdy osmasedmdesátiletého muže, kterého okradl o pět set korun.

„Svého činu lituji. Uvědomuji si, že strávím velkou část života za mřížemi a už teď vím, že se tam nikdy nechci vrátit. Musím se naučit žít s tím, že jsem ublížil člověku. Budu také rád, když se mi ve vězení naskytne co nejrychleji možnost pracovat, abych mohl poškozenému splatit závazek a také přispívat na své děti,“ sypal si popel na hlavu před soudem Chlubna, jenž je dvojnásobným otcem.

Obhájce se snažil soudu vysvětlit, že Chlubna trestný čin spáchal v tíživé životní situaci, kdy byl úplně bez peněz, ovšem to soudkyně slyšet nechtěla.

„Sice jste byl bez peněz, ale v dnešní době není problém sehnat práci a vy jste o ni přišel vlastní vinou. Měl jste problémy s kolegy, nechtělo se vám vstávat... Nebyl jste v této situaci poprvé a hlavně jste se do ní dostal sám,“ řekla Sobotková.

„Prostě vám přišel do cesty důchodce, který měl do té doby pestrý život a vy jste zmařil nejen celý jeho důchodový věk, ale poškodil jste celou jeho rodinu. A jenom proto, že jste byl zrovna bez peněz,“ dodala.

Soudkyni Sobotkovou nechalo klidnou i přání obžalovaného, aby mohl co nejrychleji přispívat na své děti. „To bych nad vámi zamáčkla i slzu, ale to byste o své děti musel projevovat zájem i před tím. Jedno vás nezajímalo, druhé jste ani neviděl, i když to bylo tím, že jste byl ve vazbě. To v nás v žádném případě nemohlo vyvolat lítost,“ řekla soudkyně.

Rozsudek je pravomocný, obžalovaný si trest odpyká ve věznici se zvýšenou ostrahou. Nůž, kterým bodal, propadne státu.