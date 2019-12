Pacienty s rakovinou budou do Pardubic ze zbytku kraje svážet mikrobusy

I když onkologové pracují v krajských nemocnicích, ozařování nemocných se odehrává pouze v Pardubicích. Pro mnoho lidí to znamená velkou komplikaci.

Musejí si sehnat sanitku, prosit příbuzné a známé o odvoz nebo se spolehnout na autobusy i vlaky a absolvovat cestu, která znamená pro jejich organismus další zatížení.

To se nyní mění. Společnost Multiscan, která provozuje společně s Pardubickou nemocnicí komplexní onkologické centrum, nakupuje mikrobusy, které nemocné budou svážet. Detaily ještě firma patřící do holdingu AKESO Sotiriose Zavalianise ladí.

„Kupujeme nové minibusy, kterými budeme pacienty svážet z detašovaných pracovišť na radiační onkologii. Zjistili jsme, že mnoho lidí má potíže s dojížděním, těžko shání sanitky. Tak tuto službu budeme zdarma poskytovat my,“ řekl Zavalianis.

„V Pardubickém kraji máme unikátní projekt integrace onkologické péče ve všech okresech. V přístupu ke specializované péči v Pardubicích - tedy ozařování a systémové, takzvané cílené léčbě - některým pacientům mohou bránit vysoké náklady na dopravu, protože ne všichni pacienti mají nárok na úhradu dopravy sanitkou, nebo mohou mít do Pardubic špatné spojení hromadnou dopravou,“ uvedl lékař onkologického centra Vít Ulrych.

Vozy budou ze začátku tři nebo čtyři

Vozy budou podle Zavalianise na počátku pravděpodobně tři nebo čtyři. Jezdit budou do Svitav, Ústí nad Orlicí a Chrudimi, kde Multiscan provozuje ambulance klinické onkologie. Společnost počítá ale i s cestami do Kolína, odkud do Pardubic přijíždějí pacienti na ozařování také.

„Celý den budou minibusy pendlovat tak, aby nemusely nikde čekat. Podle potřeby budeme službu rozšiřovat,“ řekl Zavalianis.

Dodal, že společnost bude náklady na převážení pacientů hradit sama.

V Pardubickém kraji funguje trochu neobvyklý model péče o onkologicky nemocné. Multiscan zajišťuje radioterapii, ambulantní část klinické onkologie a také špičkovou diagnostiku. Pod Pardubickou nemocnici zase spadá lůžkové oddělení a zároveň komplexní onkochirurgická péče.

V minulosti někdejší hejtman Radko Martínek (ČSSD) kritizoval, že hlavní výnosy z provozu onkologického centra získává soukromá společnost a je to špatně. Jeho snaha to změnit ztroskotala.

Přiměl ale společnost vybudovat nové lůžkové oddělení a předat jej zdarma nemocnici. Spory mezi krajem a soukromým zdravotnickým zařízením vedly k tomu, že specializované pracoviště v roce 2009 ztratilo status samostatného komplexního onkologického centra a získalo jej zpět až po šesti letech, kdy se spory už urovnaly.

Vzhledem k hádkám ale Multiscan postavil a slavnostně otevřel novou budovu klinické onkologie v areálu Pardubické nemocnice za sto milionů korun až nyní.

Do nové čtyřpodlažní budovy se z takzvaného „domečku“ přesouvají ambulance chemoterapie a stacionář pro aplikaci chemoterapie a biologické léčby. Zároveň se sem stěhují i konziliární a dispenzární ambulance a kanceláře vedení společnosti a administrativy.

V nové budově klinické onkologie se myslelo i na takové detaily, jako jsou třeba obrazovky a sluchátka u každého křesla. Lidé, kteří tam podstupují chemoterapii, si mohou zvolit vlastní televizní program a zároveň neruší ostatní. „Chtěli bychom toto zavést i na lůžkovém oddělení,“ řekl Zavalianis.