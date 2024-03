Policejní manévry u youtubera. Dav lidí chtěl omluvu za facku světskému

Ačkoli byl na místo povolán vrtulník a neurčené množství policistů, jejichž počet nechce policie z taktických důvodů sdělovat, nakonec se celá společnost uklidnila a lidé, kteří za youtuberem, který si říká Psychopat Bejr, přijeli, zase vesnici opustili. Na případ upozornily Novinky.cz.

„Včera v podvečerních hodinách jsme získali poznatek o možné potyčce s účastí vícero osob. Přijali jsme nezbytná opatření s cílem tomuto zabránit. Situaci jsme na místě monitorovali. Během celé akce nedošlo k narušení veřejného pořádku ani škodě na majetku. Všichni účastníci z místa po dvacáté hodině pokojně odjeli,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Zhruba stovku lidí, kteří sedli do aut a do Rozhovic přijeli zejména ze středních Čech, rozzlobilo, že během podcastu oplatil strčení do ramene fackou. Tu dal jednomu z hostů Václavu Krškovi, který patří do komunity tzv. „světských“, a natolik je to rozlítilo, že si to s ním přijeli vyřídit.

Bejr tvrdil, že konflikt byl předem domluvený, Krškovi a „světským“ se nakonec omluvil. Poté se společnost rozešla.

Youtuber Bejr na sebe naposledy upozornil zápasem s mediálním podnikatelem Jaromírem Soukupem. Protože nerespektoval boxerská pravidla, byl diskvalifikován.