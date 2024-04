Chrudim prodala pozemek developerovi, „zapomněla“ si ale říct o peníze

Příběh začal už v roce 2009, kdy se zastupitelstvo rozhodlo, že chrudimskému developerovi Milanu Kuštovi prodá navzdory protestům obyvatel sousedních domů pozemek pro stavbu nových bytů. Jenže pak se k úlevě místních nestalo nic. Stále je tam jen trávník, prolézačky a pískoviště.

Starosta Chrudimi František Pilný (ANO) řekl, že vedení města v roce 2020 zjistilo, že Kušta sice výběrové řízení na prodej pozemku vyhrál, ale kupní cenu nezaplatil.

„Nic dál se v tom nepohnulo, tak jsme chtěli od té smlouvy odstoupit a uzavřít nedokončené výběrové řízení s tím, že pozemek neprodáme. Nicméně interní sdělení na poradě nějak uniklo ven a ještě ten týden pan Kušta kupní cenu za pozemek doplatil, čímž formálně splnil všechny podmínky, které byly tehdy nastaveny pro výstavbu Na Rozhledně,“ uvedl Pilný.

Developer, který zaplatil za pozemek deset milionů při ceně 2 110 korun za metr, neudělal špatně nic. Úředníci a politici totiž do podmínek výběrového řízení nepochopitelně neuvedli termín, do kterého má vítěz složit peníze. „Vinou špatně vypsaného výběrového řízení taháme za daleko kratší konec provazu, než bychom chtěli, než bychom mohli. Je to ukázka toho, jak se to nemá dělat,“ řekl Pilný. Ten v roce 2009 v zastupitelstvu neseděl.

Současné vedení města by raději nechalo plácek u Průmyslové ulice volný, ale původní rozhodnutí podle starosty už nelze zvrátit. Tento týden tak radní schválili dohodu s Kuštovou společností Rezidence Na Rozhledně o podmínkách výstavby.

Kontroverzní plán výstavby

Milan Kušta řekl, že investici zbrzdil fakt, že pro výstavbu chyběl důležitý pozemek. „Součástí stavby je i rozšíření komunikace. K tomu jsme potřebovali získat pozemek, který nebyl v našem vlastnictví. Museli jsme se s majitelem dohodnout. Trvalo to dlouho. Určitě jsme ale nečekali na to, jak se budou radní usnášet,“ uvedl Kušta.

Plán na výstavbu tří domů s 81 byty a 12 ateliéry Na Rozhledně je pro řadu lidí kontroverzní. Tamní obyvatelé už v roce 2008 proti tomu protestovali, bojí se, že kvůli stavbě přijdou o poslední větší zelenou plochu a některé z nich výstavba připraví i o pěkný výhled na Chrudim . Petici proti výstavbě tehdy podepsalo 180 lidí. „Naše výhrady platí dál. Nedovedu si představit, jak se tam bude parkovat,“ uvedl Jaroslav Remeš, který v místě žije.

Radní s developerem dohodli podmínky, které by měly největším problémům zabránit. Kušta slíbil postavit mimo jiné nové veřejné parkoviště či úpravu křižovatky. „Snažili jsme se, aby dopad na dopravu byl co nejmenší,“ uvedl místostarosta Chrudimi Zdeněk Kolář (ANO).

Developer v projektu zároveň počítá s vybudováním velkorysého podzemního parkoviště pro 87 aut.

Mezi radními a Kuštou panují letité spory, například v souvislosti se stavbou bytů v Koželužské ulici. Developer má za sebou stovky dokončených bytů po celé Chrudimi včetně podzemního parkoviště pro 96 vozů na náměstí.