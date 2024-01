Magnát Soukup se utká s Bejrem. Do Clash of Stars mají přinést box

Předcházet mu bude jedenáct zápasů, které pořadatelé označují povětšinou za Mixed Martial Arts. V pražské Sportovní hale Fortuna se tak má o nápodobu MMA pokoušet například pornoherečka Nikola Lauberová a někdejší hvězda filmů pro dospělé Drahomíra „Lady Dee“ Jůzová, stejná kategorie však uvítá i opravdového zápasníka MMA Václava „Babu Jagu“ Mikuláška, jeho soupeřem bude Patrik „Žralok“ Hübler. Kromě toho má turnaj nabídnout duel, který představuje jako sumó, a zápas v disciplíně označené jako „underground“.

Večer však má gradovat boxerským kláním mediálního magnáta Soukupa a influencera Bejra. Soukup má přitom za sebou podle záznamů BoxRec v ringu dokonce profesionální dráhu, byť relevanci jeho pětadvaceti výher z šestadvaceti duelů například portál Proboxing zpochybňuje.

Na rozdíl od svého soupeře, který se před zápasem soustředil na zesměšňování a verbální i fyzické nesportovní útoky, se Soukup díval na zápas i boxerskýma očima. „Určitě bude lítat dopředu, určitě mě bude chtít knokautovat. Snad se mu to nepovede a pak trochu převezmu otěže já. Zezačátku asi bude dominovat on, já si ho potřebuju osahat, taky jsem v ringu dlouho nebyl a bude to před hodně lidmi. Myslím, že to bude chtít ukončit na začátku, myslím, že se mu to nepovede,“ předpovídá Soukup.

Organizace Clash of Stars vznikla v roce 2021, její první turnaj se konal v roce 2022. Založil ji bývalý zápasník organizace Oktagon MMA Tomáš Linh Le Sy, spíše než ze sportovních výkonů se však rozhodla těžit z popularity influencerských celebrit. Rovněž z jejich řevnivosti a chvástání, které se zápasnického trash talku zmocnily ještě vyhrocenějším způsobem. Rozhovory před turnaji Clash of Stars, takzvané B4THECLASH, jsou dějištěm bizarních, vulgárních, mnohdy násilných scén.