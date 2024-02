Zkušený mezi nováčky. Podle opozice vládne pardubické radnici Rychtecký

Před komunálními volbami v roce 2018 nasadil lídr pardubické sociální demokracie Jakub Rychtecký do kampaně odznáčky a plakáty s nápisem Kuba primátor.

Leckdo se mu za to tehdy smál, zvláště když strana ve volbách příliš nebodovala. Ovšem uteklo pár let a stále mladý politik alespoň neoficiálně svého cíle dosáhl. V partě poměrně nezkušených náměstků i samotného primátora jasně dominuje a podle mnohých je vlastně politickým šéfem úřadu. Potvrdil to i tím, že v lednu si jako jediný dovolil jít do otevřeného konfliktu s majitelem Dynama Petrem Dědkem.

„Jestli si někdo myslí, že používáním podpásových argumentů získá moji podporu, tak je na velkém omylu. To není cesta, která by na mě fungovala,“ řekl Rychtecký o eskalaci konfliktu s většinovým majitelem hokejového klubu.

Ten vlastně začal gradovat na prosincovém jednání zastupitelstva, na kterém Petr Dědek získal změnu územního plánu pro stavbu nové arény. Když bod politici schválili, tak mimo jednací řád i zvyklosti předstoupil před zastupitele a začal jim děkovat za podporu. Pak se neudržel a do mikrofonu se začal „navážet“ i do Rychteckého za to, že byl proti změně.

Ten však nekompromisně Dědkovi vypnul zvuk a projev rázně ukončil. „Viděl jsem, že se panu primátorovi do toho moc nechce, tak jsem mu ten mikrofon vypnul sám. Šlo o porušení jednacího řádu,“ řekl Rychtecký, a vlastně tak ukázal, kdo je na magistrátu šéfem, byť jeho strana má jen čtyři mandáty.

Postavení Rychteckého je však přesto poměrně logické. Sám primátor Jan Nadrchal z ANO se dostal do vyšší politiky až začátkem roku 2020, kdy nečekaně vystřídal na postu náměstka primátora Martina Charváta Helenu Dvořáčkovou. Dnes obviněný a bývalý politik za ANO si ho pak vybral jako svého nástupce na postu primátora.

Nováčky jsou navíc všichni ostatní náměstci. Jan Hrabal a Jiřina Klčová z ANO a René Živný ze Společně pro Pardubice jsou v podobné pozici na radnici poprvé. „Kuba nám dost pomáhá, logicky má nejvíce zkušeností, zná detailně všechny procesy na radnici,“ shodují se ostatní náměstci.

Sám Rychtecký, který v úzkém vedení města sedí nepřetržitě už od roku 2014, potvrzuje, že má roli jakéhosi mentora pro ostatní. „Na radnici je momentálně velmi mladý energický tým. Lidsky jsme si sedli velmi dobře. Já jako služebně nejstarší se logicky snažím ostatním kolegům pomáhat,“ uvedl Rychtecký, který má po ruce ještě jeden nástroj moci. Je totiž strážcem městské pokladny. „Byla shoda v rámci koalice, abych toho pomyslného ministra financí dělal já,“ doplnil Jakub Rychtecký.

Podle opozice je Rychtecký primátorem

Jeho dominantního postavení si všímají i politici z opozice. Po osmi letech s primátorem Charvátem, který se minimálně na jednání zastupitelstva choval vždy velmi asertivně, totiž přišla změna ve fungování města. Jan Nadrchal je od přírody klidnější a roli toho zlého na sebe bere spíše Rychtecký.

„Kdyby někdo bez znalosti reálií pozoroval jednání zastupitelstva, výstupy z radnice nebo prezentaci jednotlivých politiků na společenských akcích, tak by si musel myslet, že primátorem města je Jakub Rychtecký,“ uvedl zastupitel za KDU-ČSL a bývalý radní města Vít Ulrych.

Ještě dále jde nejdéle sloužící pardubický zastupitel Petr Klimpl z ODS. „Faktickým primátorem je Rychtecký. Evidentně úřad i koalici vede. Je zkušený, dobře mluví, má tah na branku. Na druhou stranu si občas říkám, jak dlouho takové pracovní tempo může vydržet. Je doslova všude a u všeho,“ uvedl Petr Klimpl.

Rychtecký říká, že má vztahy se všemi lidmi z vedení města včetně primátora Nadrchala korektní. Nutno dodat, že tak to vypadá i navenek. „S panem primátorem jsme měli v minulém volebním období společnou kancelář. Máme spolu velmi dobrý profesionální vztah. Jsme si schopni říct věci na rovinu. Fungujeme spolu bez jakýchkoliv problémů,“ dodal Rychtecký.

Jeho cesta na vrchol stojí za povšimnutí už jen proto, že Rychtecký je stále členem sociální demokracie. Tedy strany, která v posledních letech zažila bezprecedentní pád na dno, a náměstek pardubického primátora je vedle hejtmana Martina Netolického jedním z nejvýše postavených politiků Socdem v rámci celé republiky. Přesto prý ale nemá touhu vstoupit do vedení stany.

„Jsem a budu sociálním demokratem. Osud strany mi určitě není lhostejný. Už jsem řekl panu hejtmanovi, že ho přímo na kandidátce podpořím i v krajských volbách. Cítím, že ho podpořit musím, protože je člověk na svém místě. Udělám to z přesvědčení. Co se týká strany jako takové, tak jsem členem republikového předsednictva, nicméně nemám ambici angažovat se více v celostátní politice. Mám dost práce v Pardubicích,“ dodal Rychtecký, který před rokem 2014 dělal na krajském úřadě Netolickému tiskového mluvčího.