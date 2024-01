Majitel hokejového Dynama: Chci vyhrát titul a dostat politiky z klubu

Začátek roku 2020. Za dveřmi je pandemie nemoci covid-19 a pardubické Dynamo je přikováno ke dnu extraligové tabulky.

Tisíce fanoušků červenobílého klubu trnou, že jejich tým vůbec poprvé v historii spadne z elitní soutěže. Ovšem hned v lednu se o tehdy městský klub začínají starat Ondřej Heřman s Petrem Dědkem, který uvolní peníze na nákup klíčových posil. Dynamo se díky nim zachrání a v červnu 2020 jeden z nejbohatších Čechů klub kupuje.

„Letí to pěkně. Čtyři roky jsou dlouhá doba. Kdybyste mi to teď neřekl, tak si ani neuvědomím, že je to už tak dlouho. V každém případě se zde za tu dobu udělal pořádný kus práce. Dynamo jsme posunuli ze suterénu na přední příčky. I proto mne mrzí, že někteří vrcholní politici z radnice nám spíše hází klacky pod nohy, než aby nám pomáhali,“ řekl v rozhovoru Petr Dědek.

Asi máte na mysli jednání zastupitelstva, na kterém vám prošla změna územního plánu potřebná pro novou arénu.

Změna prošla, to bylo dobře. Na druhou stranu mne štvalo, že jsme museli shánět podporu u opozice, že pro tak velký projekt nehlasovali všichni radní. Zklamal mne hlavně první náměstek Jakub Rychtecký. Když se o hale mluvilo, tak odešel ze sálu. I na dalších jednáních nikdy nevydržel do konce. Navíc pak on i jeho zastupitelský klub hlasovali proti změně. Tedy i proti výstavbě nové arény, která jeho městu přinese každý rok milionové zisky.

Nicméně s městem vás čeká další složité jednání ohledně umoření kumulované ztráty klubu, která je zhruba 77 milionů korun.

Ta jednání už nějakou dobu probíhají. Máme za sebou půl roku debat, bohužel jsme se nikam moc neposunuli. Politici se totiž nemohou dohodnout mezi sebou. Někteří zastupitelé operují s hodnotou klubu a chtějí vyčíslit cenu akcií. Na takovém řešení se těžko dohodneme.

Proč?

Obě strany budou operovat svými odbornými odhady ceny klubu. Ty se budou s největší pravděpodobností dramaticky lišit. A má to jeden důvod. Politici už totiž zapomněli, co bylo před čtyřmi roky, kdy byl klub sportovně na dně, chyběli mu podepsaní hráči, máloco v něm fungovalo alespoň průměrně. Navíc přišel covid a my jsme rok hráli bez fanoušků. I proto jsem ve smlouvě s městem chtěl mít doložku o zásahu vyšší moci, při jejímž uplatnění nám město pomůže s hrazením ztrát. Po první sezoně to alespoň částečně udělalo, pak už ne.

Nicméně covid zasáhl hlavně sezonu 2020/21, a pak už to bylo výrazně lepší. Navíc velká část ztráty vznikla v posledních dvou letech, kdy fanoušci na stadion normálně mohli.

To je sice pravda, ale covid totálně rozboural tržní ekonomiku, rozkýval ceny energií i dalších věcí. Navíc musím zmínit válku na Ukrajině. Výsledkem všeho je obří inflace. Za poslední tři roky činí 30 procent. To je přece zcela jasný zásah vyšší moci. A my jsme od města nedostali ani korunu navíc.

Někteří zastupitelé namítají, že za ztrátu nemohou ceny energií, ale platy špičkových hráčů, které jste přivedl do klubu.

Ano, tento argument jsem od nich také slyšel. Jenže problém je v tom, že pokud bychom nešli s dobou a kádr neposilovali, tak dopadneme jako Mladá Boleslav. Ta se velmi rychle z pozice úspěšného týmu propadla až na dno tabulky a hraje o padáka. A proč? Chtěli šetřit. To není cesta, po které chci jít.

Co tedy navrhujete?

My jsme to řekli politikům jednoznačně – my si ztrátu zaplatíme ze svého, a klub si tak převezmeme. Já rozhodně nebudu platit radnici za akcie klubu. Všechny peníze, které do toho dám, skončí v Dynamu, ne na radnici. Bude to složité.

Takže jde o kapitalizaci dluhu. Vy vše uhradíte, politici odejdou z klubu a město už nebude mít akcionářský podíl.

Přesně tak, to je za mne férová nabídka. Město se nebude muset podílet na placení dluhu, i když by se podle smlouvy podílet mělo, a my získáme celou kontrolu nad klubem. A mám k tomuto kroku ještě jeden důvod. Hodně jsme zpozorněli v listopadu, kdy v Pardubicích ve velkém zatýkala policie politiky i úředníky z radnice. Když to řeknu na rovinu, tak já nevím, pro koho si přijdou příště, a nechci, aby s tím byl klub jakkoliv spojovaný.

Když přejdeme k veselejším věcem, tak musíme zmínit nedávný Spengler Cup. Televize při semifinále s Kanadou opakovaně zabírala, jak slavíte.

Bylo to neskutečné. Obrat z 1:3 na 4:3 během pár minut na konci takhle důležitého utkání zažijete maximálně jednou za dekádu. Slavili jsme hodně, jsme emotivní. Finále sice nevyšlo, ale zkušenost to byla úžasná. Čtyři těžká utkání se silnými soupeři v nádherném místě s úžasnou atmosférou. Šlo vlastně o jakési mistrovství světa klubů, na které nás pořadatel pozval kvůli tomu, že u nás vidí velkou kvalitu.

K trofeji také nebylo daleko...

Finále jsme si pokazili individuálními chybami. Určitě roli hrálo i to, že jsme měli jen pár hodin na odpočinek po těžkém semifinále. Ovšem Spengler Cup hodnotím ze sportovního i ekonomického hlediska velmi pozitivně. To daleko více mne zklamala Liga mistrů, ze které jsme vypadli už ve čtvrtfinále. Přitom jsme na postup přes Lukko Rauma měli, a vše jsme si pokazili hned v úvodu prvního zápasu, kdy jsme prohrávali 0:4. Takové výpadky musíme do konce sezony odstranit.

A s čím jdete do rozhodující fáze extraligového ročníku?

Mám dva cíle. První je uspět v play off a udělat našim fanouškům, kteří plní zápas co zápas halu až po střechu, radost. A druhý je pak spojen s tím, o čem jsme bavili. Budu rád, až dostanu politiky z klubu.