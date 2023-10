Praktici nechtějí sloužit pohotovost, chybějí i pro nový urgentní příjem

Jednou z největších bolestí Pardubické nemocnice je fakt, že pacient musí nejdříve sám sebe diagnostikovat a poté vyhledat oddělení, kde by mu podle jeho názoru mohli pomoci.

To má od příštího roku odstranit urgentní příjem, který bude v prvním podlaží nového osmipatrového pavilonu za dvě miliardy korun a bude tvořit pro příchozí jakousi bránu do nemocnice. Mezi ambulancemi zde bude mít důležité místo Lékařská pohotovostní služba (LPS), která se postará o pacienty s méně závažnými zdravotními problémy. Jenže hrozí, že tam nebudou sloužit lékaři.

Ochota praktických lékařů chodit na pohotovost je nejen v Pardubicích už několik let nízká. V září ordinace pohotovosti v Pardubické nemocnici fungovala jen 13 dní.

„Shodneme se, že to není úplně správné. Když se podíváme dozadu, tak je to bohužel běžné číslo,“ řekl náměstek primátora Pardubic a krajský zastupitel Jan Hrabal (ANO) při zářijovém jednání krajského zastupitelstva, kdy se dožadoval „světla na konci tunelu“. To ale vidět zatím není. V říjnu pohotovost v krajském městě bude fungovat dokonce jen dvanáct dní.

V Pardubicích se situace zhoršuje, řekl šéf krajských nemocnic

Lékaře má od kraje za úkol zajistit nemocnice. Té se to nedaří. Generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald zastupitelům řekl, že to je obrovský problém.

„Řeknu možná něco, za co budu potrestán. Podle mne není v silách ani nemocnice ani kraje zajistit nebo donutit ke službě praktické lékaře pro dospělé a také praktické lékaře pro děti a dorost. Situace v Pardubicích se začíná zhoršovat, výrazně horší je ve východní části kraje, protože tam praktických lékařů pro děti a dorost je výrazný nedostatek a enormně stárnou,“ uvedl Gottvald.

Teoreticky by lékaři podle zákona sloužit pohotovost měli, ale nejsou žádné páky, jak je k tomu přimět. „Zajištění LPS je legislativní problém, protože není možnost lékařům nařídit, aby sloužili,“ uvedla před časem náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková (STAN).

V Pardubickém kraji pohotovost teoreticky slouží praktičtí lékaři v Pardubicích každý den. Ve skutečnosti jsou služby například během všech zářijových víkendů neobsazeny s výjimkou soboty 28. října. Praktici v okresech Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí slouží jen o víkendech, s čestnou výjimkou v Chrudimi, kde ordinace otevírá i v pátek. A zcela se vymyká Hlinsko, kde díky ochotě lékařů mají tamní obyvatelé zajištěnu tuto péči nejen o víkendech, ale každý všední den.

Až dosud jistá improvizace v zajišťování pohotovosti nebyla tolik vidět, s otevřením pavilonu centrálního příjmu za dvě miliardy se to změní. Absence praktického lékaře by tu byla nejenom hodně znát, ale odporovala by i smyslu urgentního příjmu.

Navíc podle věstníku ministerstva zdravotnictví ordinace LPS musí být součástí urgentního příjmu. Krajští politici i nemocnice by si přáli, aby problém vyřešila vláda a parlament. Tím, že by lékaře nějakým způsobem donutily na pohotovosti sloužit. O tom se ale roky jen mluví, a nemění se nic. Minulý týden ministerstvo zdravotnictví stáhlo svůj návrh, podle něhož by praktičtí lékaři odmítající sloužit pohotovost za to byli prostřednictvím úhradové vyhlášky penalizováni.

Jinou možností je, že by si kraj či nemocnice tuto službu objednaly. „Jednou z cest může být veřejná zakázka na poskytovatele s povinností sloužit v nemocnici, nikoliv ve svých ordinacích,“ sdělil zastupitelům Gottvald bez bližších podrobností.

Místo toho, aby se s otevřením urgentního příjmu kraji a nemocnici podařilo zajistit službu praktiků, se objevil nový problém. Stomatologové podle Gottvalda dali najevo, že za stávajících podmínek už nechtějí pohotovost sloužit. Nemocnice s nimi nyní jedná o tom, aby od ledna fungovali dál.

„Požadavek na valorizaci například hodinové odměny sazby je několikanásobný proti tomu, co jsme jim dnes schopni poskytnout,“ uvedl Gottvald.