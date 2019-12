Za rozbití obličeje sousedovi kvůli zničenému autu dostal agresor šest let

Když pak šel Šišlák s partnerkou a její dcerou venčit psa a uviděl Jeřábka u auta, požadoval po něm deset tisíc jako náhradu škody za auto, které předtím za tuto sumu koupil. Po nehodě bylo na odpis.

„Není zřejmé, že vám to auto naboural poškozený. Vy jste tento způsob vymáhání škody považoval za oprávněný, ale je protizákonný. A nenechal jste toho, ani když začal krvácet a nepřestal jste ani u něj v domě,“ řekla v odůvodnění rozsudku trestní soudkyně Anna Sobotková.

Za pozornost stojí, že trest nepadl například za ublížení na zdraví, ale kvalifikace zněla na trestné činy vydírání a porušování domovní svobody. Obžalovanému hrozilo až 12 let, jeho advokát žádal trest na samé spodní hranici. Argumentoval, že muž je jediným živitelem rodiny a s partnerkou vychovává čtyři děti.

Poškozeného nespasil ani útěk do domu

Šišlák přistoupil k poškozenému ve chvíli, kdy se Jeřábek skláněl do svého auta, udeřil ho pěstí do hlavy a poté ho přitiskl mezi dveře a karoserii vozidla a znovu ho několikrát udeřil, přičemž se poškozený opakovaně bouchl do hlavy o karoserii a spadl na zem.

Šišlák s výhrůžkou, že ho zabije, požadoval uhradit údajnou škodu, načež mu Jeřábek v úmyslu, že se před běsnícím Šišlákem schová ve svém domě, slíbil, že mu požadované peníze dá hned, jen co si pro ně dojde.

Jenže obžalovaný ho podle spisu následoval ke garáži v dolní části domu, kde se poškozený snažil před ním zavřít vrata. To se mu nepodařilo a po krátkém přetahování jej agresor pronásledoval sklepem až do domu. Tam ho znovu několikrát udeřil pěstmi do hlavy.

Nechal toho, až když z bytu vyšla manželka poškozeného. Té se ještě zeptal, kudy se dostane ven.

Podle obžaloby Šišlák způsobil napadenému muži mnohočetná zranění obličejových kostí, které museli lékaři na více místech zpevnit kovem. Poškozený Jeřábek má dosud zdravotní potíže, hůř vidí, špatně kouše.

Obžalovaný u soudu projevil lítost, spolupracoval s policií. „Přehnal jsem to fyzicky, lituji toho. Auto byly jenom plechy. Jsem přesvědčen, že auto mi naboural on. Ale jezdil opilý a ohrozil mi syna, když jel takhle po vesnici,“ řekl v závěrečné řeči Šišlák.

Že se takově věci děly, poškozený před soudem přiznal. Řekl například, že pod vlivem alkoholu přes vesnici převezl auto, které před tím půjčil kamarádce.



Ovšem soud musel přihlédnout i k trestní minulosti obžalovaného, který byl dříve souzen za řízení bez řidičáku či krádeže.

Šišlák navíc musí zaplatit Všeobecné zdravotní pojišťovně 110 tisíc korun za léčbu zraněného a 117 tisíc za zdravotní újmu poškozenému. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou.