Drama se soudní dohrou. Opilá řidička pronásledovala svědkyni, ničila auta

Drama, které zachytily mobilní telefony několika svědků, se odehrálo ve Vlnité ulici v pražském Braníku loni 24. května před devátou hodinou večer. Šestapadesátiletá Václava Sedláčková, spolumajitelka místního hotelu Monica, byla pod vlivem alkoholu.



Žena tvrdí, že si vzala léky a později vypila asi „sedmičku“ vína. V tomto stavu se rozhodla pomstít manželovi, s nímž měla spory.

Svým vozem opakovaně nabourala jeho auto, pak vystoupila a začala mu ničit zrcátka i stěrače. Znovu sedla za volant a když viděla, že výsledek její msty natáčí na mobilní telefon kolemjdoucí žena, zaměřila svou pozornost na ni.



Nejprve autem narazila do lampy veřejného osvětlení, u níž chodkyně stála. Ta se proto snažila ukrýt za zaparkovaná auta. Sedláčková přidala plyn a nabourala i do nich. V tu chvíli měla ženu zranit.



„Zapříčinila posun vozidla směrem k poškozené, kterou vozidlo zasáhlo jen zčásti. Poškozené tímto jednáním způsobila drobné bolestivé pohmoždění bérce a nohy vpravo,“ uvedl při čtení obžaloby státní zástupce Adam Pellar.

Konstatoval, že žena jen náhodou neutrpěla těžké zranění v podobě tříštivé zlomeniny. „Poškozená na poslední chvíli uskočila a tím zabránila tomu, aby ji posunuté vozidlo plnou silou přirazilo k obvodové zdi hotelu,“ dodal žalobce.



„Kristepane!“ vykřikla jedenačtyřicetiletá Elen (její příjmení nezveřejňujeme, pozn. red.), která stále natáčela, a dala se na ústup. Drama v tu chvíli sledovala partnerská dvojice bydlící v domě přes ulici. Žena z tohoto páru už volala na policii, pak ještě natočila, jak řidička chodkyni pronásleduje.



„Já jí jdu snad vyrvat klíče...,“ říká na videu její partner. „Prosím tě, v klidu, v klidu... ona asi chce zranit tu paní. Ta ženská ať hned zdrhá,“ komentuje situaci jeho družka.



Elen z místa skutečně utekla, řidička se ale v autě vydala za ní. Na záznamu je vidět, jak se svědkyně schovává v nedalekém podchodu. „Bože, bože,“ říká vyděšeně a snaží se popadnout dech.



Na videu je také slyšet, jak auto narazilo do zábradlí. Pak opilá Sedláčková vystoupila, sedla si na zem a začala vulgárně nadávat. Podle spisu měla mít v dechu 1,5 promile alkoholu. Odběr krve odmítla.



Něco malinko jsem vypila

„To, co vyvádíte na té ulici, je hrozné. Nezlobte se, ale to je šílenost! To jsem ještě neviděl a to už soudím nějakou dobu,“ prohlásil v jednací síni předseda senátu Tomáš Kubovec.

„Měla jsem hodně léků, do toho ta moje duševní nepohoda, stres. Sama nevím,“ reagovala Sedláčková na jeho pokyn, aby soudu své počínání vysvětlila.

„Viděla jste ta videa? Hrozný, co?“ pokračoval soudce.

„Nedokážu si vysvětlit, jak je možné, že jsem se dostala do takového stavu. Manžel se ke mně zachoval ošklivě. Něco malinko jsem vypila a šla jsem přeparkovat auto. Byla jsem nazlobená na manžela, viděla jsem to jeho auto. V afektu jsem špatně vyhodnotila situaci,“ hájí se obžalovaná řidička.



Její vystoupení, v němž nechyběl ani pláč, sledoval v jednací síni psychiatr Petr Navrátil. Tento znalec vyšetřoval Sedláčkovou v přípravném řízení.

„Svou osobnostní strukturu sama popisuje jako dráždivou, výbušnou, nicméně myslím si, že by ji šlo spíše popsat jako osobu s tendencemi k dramatickému vystupování a chování. Součástí jejích osobnostních faktorů je určitá nezdrženlivost, což vede ke zneužívání návykových látek,“ uvedl lékař.



Sedláčková podle něj byla v minulosti závislá na tlumivých lécích. Ona sama uvádí, že před lety prodělala operaci nohy, která se nezdařila. Kvůli bolesti nemohla spát a normálně fungovat, tak brala analgetika a hypnotika.



Znalec naznačil, že by mohla trestnou činnost opakovat. Ze závislosti na alkoholu se nikdy systematicky neléčila. Podle znalce Sedláčková o tom, že bude tento svůj problém řešit, hodně mluví, ale nekoná. Žena nadále řídí, řidičský průkaz jí zůstal.

Dosud nebyla soudně trestaná, na kontě má ale několik přestupků. Například v prosinci 2017 v místě bydliště vulgárně nadávala policistům, vyhrožovala jim fyzickou i kariérní likvidací a vlivnými známými.



Z dalšího záznamu vyplývá, že po zániku platnosti zbrojního průkazu neodevzdala tento doklad v zákonné lhůtě příslušnému útvaru policie. Za to dostala pokutu tři tisíce korun.



V červenci 2018 měla ve svém hotelu fyzicky napadnout recepční. Poté odmítla uposlechnout výzvu policistů, aby prokázala svou totožnost. Na jejich adresu se měla vyjadřovat výrazy „vy zm*di, jste úplně k ho*nu, jste normální ubožáci bez vzdělání“.



Sedláčková se nyní před soudem omlouvala za to, jak se loni v květnu v opilosti na silnici v autě chovala. „Za svoje jednání se stydím. Mrzí mě, že jsem svými problémy negativně ovlivnila životy cizích lidí i svých dětí. Tu paní jsem nijak ohrozit nechtěla.“



Způsobenou škodu již uhradila. Poškozené ženě, na kterou najížděla, poslala 200 tisíc korun. Ta však žádá víc – přes 400 tisíc – a to i za posttraumatickou stresovou poruchu, s níž se dodnes léčí.



Obhajoba vážnost její újmy zpochybňuje. Advokáti předložili fotografie z Elenina instagramového účtu, které mají dokládat, že netrpí a žije společenským životem.



Psychiatr Navrátil se však oběti zastal. Vyšetřoval ji a je přesvědčen, že psychické trauma z hrůzy, kterou loni v květnu zažila, nepředstírá. Odhadl, že se může léčit dva roky i déle. K soudu zatím žena nepřišla. Omluvila se, že nezvládne vypovídat o tom, co tehdy prožila.



Senát ji vyslechnout chce. Jeho předseda už avizoval, že tak učiní maximálně citlivě – žena bude v jiné místnosti a s obžalovanou Sedláčkovou se nesetká.



Janoušek v sukni?

Hlavní líčení má pokračovat v prosinci, kdy by měl u soudu vypovídat také manžel stíhané řidičky. Té nyní hrozí až deset let vězení.



Předseda senátu Tomáš Kubovec upozornil, že soud může po provedeném dokazování trestní kvalifikaci zpřísnit. Pokud by uzavřel, že se Sedláčková pokusila svědkyni úmyslně způsobit těžkou újmu na zdraví, mohl by stíhanou doktorku práv poslat za mříže až na dvanáct let.

Podobný (i když mediálně mnohem sledovanější) případ řešil stejný soudce před šesti lety. Na lavici obžalovaných tehdy před jeho senát usedl pražský „politický podnikatel“ Roman Janoušek. Pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu a pak najel na řidičku z havarovaného auta, která ho chtěla zastavit.

Žalobce žádal, aby byl Janoušek potrestán za pokus o vraždu, případně za násilí spáchané na svědkyni, kde je sazba od pěti do dvanácti let. Lobbista nakonec dostal u Vrchního soudu v Praze pravomocně 4,5 roku vězení. Celý trest ale zatím nevykonal. V současnosti má jeho výkon ze zdravotních důvodů přerušený. Zároveň žádá o obnovu procesu.

Případ Sedláčkové také do určité míry připomíná incident bývalého policisty Karla Kadlece, který v dubnu 2016 naboural v Praze na Vinohradech v opilosti velké množství aut. Podle svědků to dělal schválně. Od soudu odešel s podmínkou. Jedním ze dvou advokátů, kteří nyní Sedláčkovou u soudu hájí, je Karel Brückler. Ten obhajoval i Kadlece.