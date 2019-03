Do centra Pardubic raději pěšky. Radní chystají další placené parkování

Na parkovacích automatech v Pardubicích se v polovině dubna objeví nové a podstatně vyšší sazby, jak si to naplánovala současná radniční koalice. Tím se rozhýbe masa řidičů, kteří se přesunou do míst, kde zóny placeného parkování nejsou. Radní proto připouštějí, že budou placené parkování rozšiřovat do dalších ulic.



Náměstek primátora za ODS Petr Kvaš uznává, že situace na hranicích placených zón se zhorší. „Už dnes všichni vědí, jak to vypadá Na Spravedlnosti, jak to vypadá za Chrudimkou. Mám proto za úkol připravit analýzu dopadů a zpracovat koncepci parkovného. Mohu říct už dnes, že nějaké další parkovací zóny by určitě mohly vzniknout na Višňovce, na Dukle, v okolí nemocnice a jedna lokalita je pro to už dlouhodobě připravená - v okolí univerzity,“ uvedl Kvaš.

„Jsem jednoznačně proti. Potrestáme další lokality, že jim tam šoupneme placené zóny. Vůbec nechápu kroky města, jak může vytlačovat auta z centra, a nedat řidičům alternativu? Všichni nemohou jezdit na kole a MHD,“ uvedl opoziční zastupitel František Brendl (Pardubáci). Podle něj represe řidičů má být až posledním opatřením. „My tím začínáme,“ řekl.

Parkování u arény za „dvacku“ skončí

Na úpravě cen za parkování se dohodla Koalice ANO, ODS, Koalice pro Pardubice, Sdružení pro Pardubice a ČSSD. Parkovné se zvedne o deset korun za první hodinu a o 40 korun za každou další hodinu.

Navíc - což bude řidiče bolet asi nejvíce - skončí možnost celodenního parkování za 20 až 30 korun v lokalitách Tyršovo nábřeží, na levém břehu Labe za Arénou a v ulici U stadionu. Nová pravidla ještě musí schválit městská rada.

Politici zdražení vysvětlují tím, že v Pardubicích je ve třech parkovacích zónách 3 688 parkovacích míst, i když parkovacích karet je pro toto území vydáno zhruba o 10 procent více. Řada řidičů tedy za parkování platí, ale místo jisté nemají, právě to chce radnice změnit.

Není ale jasné, proč pardubičtí politici nešli opačným směrem - tedy nejdříve provést revizi a zpřísnění podmínek pro vydávání parkovacích karet a teprve potom zvedat ceny, jestliže by to nepomohlo.

Je pravdou, že bez placení se nezaparkuje ani v centru sousedního Hradce Králové. Je tu ale jeden důležitý rozdíl. Kousek od hradeckého nádraží se nachází parkovací dům Katschnerka, přímo u náměstí parkovací dům pod krajským úřadem nebo bezplatné parkoviště Flošna s volnou kapacitou deset minut od centra města.

Selhání politiků. Nejsou pozemky pro parkovací domy

V Pardubicích výčet končí parkovacím domem na Karlovině. U nádraží nyní přestane být možné zaparkovat zdarma v někdejším lihovaru. Na parkovišti pod Albertem u nádraží jsou už připravené závory.

Pokud lidé dojíždějící autem do zaměstnání nechtějí platit 90 korun denně za parkování u výletní lodě Arnošt, budou mít opravdu velké potíže. Kromě chystaného záchytného parkoviště v areálu kasáren ve směru od Chrudimi jim totiž město nenabídne vůbec nic, žádné řešení jejich problému.

„Samozřejmě chápu, že to bude bráno nelibě, že auta vytlačujeme a nic nenabízíme. V tuto chvíli nejsem schopen hned najít řešení, situace je špatná a je třeba udělat opatření k ochraně rezidentů,“ uvedl Kvaš, který dvacet let šéfoval pardubické městské policii.

„Město nejdříve potřebuje alespoň dva parkovací domy a dořešení obchvatů. Takto nastavené parkování ulehčení dopravy nepomůže a způsobí větší problémy na místech, kde teď nebyly,“ uvedl Petr Fučík z Pardubic.

Jisté je, že radní Pardubic, ať už byli v minulé době v jakémkoliv stranickém dresu, na řešení parkování „zapomněli“. Nezajistili včas vhodné pozemky pro nová záchytná parkoviště a parkovací domy. Příprava nových projektů, jak Kvaš uznal, pokulhává.

„Výstavba parkovišť P+G je možná, ale projektová příprava je ve fázi nula. Parkovací dům vedle hokejové arény má pouze studii. U parkovacího domu v plánovaném terminálu jih se řeší výběrové řízení na projektanta a možnost navýšení kapacity parkoviště Arnošta z Pardubic nebylo zatím řešeno vůbec,“ shrnul Kvaš.