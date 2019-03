Pardubice řeší, kam poskládat v centru stovky aut. Nabízí se kasárna

V Pardubicích se už dlouho neparkuje právě pohodlně. Ovšem v posledních letech se situace zhoršuje. Jednak ubývá míst, kde lze auto zaparkovat a pak také přibývá vozidel.

„Situace začíná být neúnosná. Na příklad už nyní vydáváme o zhruba deset procent více parkovacích karet rezidentům než je reálných parkovacích míst,“ uvedl zastupitel za ODS Dušan Stránský.

Je proto logické, že se politici snaží najít nějaké rychlé řešení. Zatím prověřují možnost, zda by mohlo vzniknout parkoviště v bývalých kasárnách na Višňovce.

„Vešlo by se tam 300 až 350 aut a velkou výhodou je to, že by vstupní náklady města nebyly nijak vysoké,“ uvedl Stránský s tím, že by radnice tak ráda lidem kompenzovala navržené výrazné zdražení parkování.

„Není možné jen zvýšit ceny a nic za to řidičům nedát. Věřím, že se tato možnost podaří dotáhnout do konce, jistě by to pomohlo,“ dodal Stránský, jehož ODS má dopravu momentálně na radnici ve své gesci.

Kasárna jako odstavná plocha pro autobusy

„Vím, že se plán prověřuje a za mne mohu říct, že se mi líbí. Neměl by být žádný velký problém kasárna pro řidiče otevřít. Čekáme, jak prověřování dopadne,“ řekl k tomu primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Že nakonec nějaké vozy nakonec v kasárnách skončí, se jeví jako téměř jisté. V souvislosti s rozlehlým areálem se totiž mluví i o zřízení odstavné plochy pro linkové autobusy. Ty totiž budou muset na konci roku opustit autobusové nádraží, které hodlá soukromý investor zbourat.

„Každý den přijede na autobusák 230 spojů, a to těžko přesuneme na jedno místo. Ve hře je odstavení autobusů třeba na Palackého ulici nebo v Masarykových kasárnách. Budeme to muset rozházet,“ řekl k budoucím komplikacím ředitel dopravního podniku a radní města Tomáš Pelikán.

Navíc už zřejmě do konce května skončí provoz bezplatného parkoviště v areálu bývalého lihovaru. Soukromá firma tam totiž začne bourat staré průmyslové budovy. Město si přitom plochy před několika lety pronajalo, aby v místě bylo víc parkovacích možností.

Podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové radnice 150 míst, které tam jsou, zruší bez náhrady. „Řidiči budou muset hledat stání u obchodních domů,“ uvedla.

Město chce auta z centra vypudit zdražením parkovného

Zdá se tak nevyhnutelné, že už brzy se parkování v Pardubicích ještě více zkomplikuje. I proto radní chystají výrazné zdražování parkovného pro návštěvníky centra.

Například hodina před nákupním centrem Grand má vyjít na 80 korun. O stovky procent se bude zdražovat všude. Podle náměstka primátora Petra Kvaše by mohlo zvýšení cen snížit počet vozů v ulicích.

„Úpravu cen parkovného považujeme za nástroj regulace pardubické dopravy a způsob, jak přesvědčit veřejnost, aby si k cestování po městě zvolila jiný typ dopravy,“ uvedl bývalý šéf městské policie a dnešní politik za ODS Petr Kvaš.

Ne všichni z vedení města Pardubice však se skokovým zdražením souhlasí. „Vyšší ceny mohou být v historickém centru nebo tam, kde je vysoká obsazenost. Ale neměli bychom mít v Pardubicích ceny za parkování o stovky procent vyšší než v blízkém Hradci Králové nebo v Praze,“ uvedl radní za KDU-ČSL Vít Ulrych.