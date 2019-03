Muzeum vystavilo tisíce korunových mincí z nálezů obestřených tajemstvím

16:15 , aktualizováno 16:15

Rozsáhlý nález korunových minci, který loni přibyl do sbírek Východočeského muzea v Pardubicích, je od úterý k vidění v pokladně na pardubickém zámku. Do skleněné vitríny muzejníci vystavili 3788 jednokorunových a dvoukorunových mincí z let 1946 až 1948 nalezených v lese u Staročernska.