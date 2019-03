Zelená brána, oslavy i lávka. Pardubice utratí čtvrt miliardy

Na seznamu projektů je přitom pestrý mix v podobě opravy Zelené brány, stavby lávky přes Labe, oslav 30. výročí sametové revoluce nebo příprav stavby terminálu B u vlakového nádraží.

„Navrhujeme skutečně rozsáhlou změnu rozpočtu na letošní rok. Čekají nás velké investiční akce, na které uvolníme až 263 milionů korun z rezervy, která vznikla v minulých letech,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS před poměrně dlouhou debatou.

Během ní politici šli prakticky řádek po řádku a kontrolovali jednotlivé položky. Občas došlo i na úsměvy. O ty se staral především lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

„Jen bych chtěl poprosit, aby ty byty, které budeme v domě u nádraží opravovat, nebyly v té části budovy, kterou se chystáme zbourat,“ uvedl Brendl na adresu přestavby části činžáku u nádraží pro potřeby městské policie. Ta si v něm bude moci zřídit novou služebnu.

„Můžu vás ubezpečit, že byty budou samozřejmě v části domu, která zůstane stát,“ odpověděla mu s vážnou tváří náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Úprava části domu vyjde zhruba na 1,5 milionu korun a strážníci z něj budou operovat v okolí nádraží.

„Nádraží je vstupní branou do města. Oddělení bude mít na starosti zejména Palackého třídu, vlakové a autobusové nádraží. Jsou to lokality, kde je také nejvíc stížností občanů na parkování a na osoby bez domova,“ řekl ředitel městské policie Rostislav Hübl.

Peníze spolykají jídelny nebo oprava popraviště Zámeček

Zmíněná demolice se pak bude týkat jedné části domu, která bude muset udělat místo plánovanému terminálu B. Na jeho stavbu už politici také vyčlenili první peníze - konkrétně 9,6 milionu korun na odkup potřebných pozemků.

Nemalé částky pak politici hodlají investovat třeba do oprav školních jídelen nebo hřišť. V plánu je také stavba kanalizace v Opočínku nebo oprava Larischovy vily nedaleko popraviště Zámeček.

Samostatnou kapitolou je pak navyšování základního jmění velkých městských firem. Nedávno politici rozhodli, že pomohou Dynamu více než 40 miliony korun, nyní zase odhlasovali, že pošlou 15 milionů korun do dopravního podniku a ještě o milion více do Rozvojového fondu města. Důvod? Prý podpora veřejné služby arény, o kterou se fond stará.

„Navýšení základního jmění půjde na technické dovybavení haly, konkrétně na nákup modernějších mantinelů. Část peněz pak využijeme na splátku dostavby západní tribuny arény,“ vysvětlil Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie na pardubické radnici.

Veřejnost si pak jistě také všimne opravy Zelené brány, o které se dlouho mluví, ale vypuknout by měla až letos. Zatím není stále jisté, jak po skončení rekonstrukce bude vypadat plášť nejznámější pardubické památky.

Peníze pak půjdou i na oslavy třicátého výročí sametové revoluce. A i u tohoto bodu si František Brendl neodpustil rýpnutí do vládnoucího hnutí ANO.

„Mám trochu strach, jak tyto oslavy budou pod kuratelou ANO v Pardubicích vypadat. Aby nám ještě nepřijel třeba pan šéf,“ řekl Brendl s odkazem na působení premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše u komunistické StB.

„Hnutí ANO bylo demokraticky zvoleno v demokratických volbách, a nevidím tak důvod, proč by nemělo slavit výročí 17. listopadu. Pokud by přijel pan premiér, tak to určitě na důstojnosti akce nic neubere, naopak,“ řekl k tomu primátor města za hnutí ANO Martin Charvát.

Byť nakonec všechny navrhované změny rozpočtu prošly, někteří opoziční politici se neubránili pocitu, že město nebude investovat právě smysluplně.

„Schvalujeme tady několik desítek projektů a mám bohužel obavu, že u žádného z nich si nemůžeme říct, že jde o nezbytnosti. Chybí mi tam naopak několik položek, bez kterých se město v budoucnu neobejde. Zmínil bych hlavně nutnou opravu nadjezdu u nemocnice a jeho napojení na rychlodráhu,“ uvedl Karel Haas z ODS, který po volbách vstoupil do jakési vnitřní opozice v rámci své strany.