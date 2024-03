Po opravě Wonkova mostu po něm pojedou cyklisté mezi chodci i auty

Zaprvé projekt počítá s tím, že pruhy po obou stranách budou měřit jen 1,25 metru, což je nejmenší možná šířka, a jízda v nich v rušném prostředí Wonkova mostu tak nebude pro cyklisty příjemná.

Zadruhé šířka vozovky pro pět pruhů na mostu se tím zúží o dva a půl metru, řidiče to spolu s přítomností kol na vozovce rozhodně nepotěší. A nakonec to hlavní - cyklisté získají pruhy, ale budou moci přesto dál jezdit po chodníku. Lidem, kteří jdou do centra či z centra pěšky, se tak moc neuleví.

Správa a údržba silnic, Pardubický kraj i město se shodují, že takové řešení není ideální. „Snažili jsme se najít co nejlepší řešení, ale to neexistuje,“ uvedl ředitel krajských silničářů Zdeněk Vašák, který projekt ve středu večer na pardubickém zámku představil veřejnosti.

„Není normální poslat cyklisty na silnici, po níž jezdí desítky tisíc aut denně. Naštvete všechny řidiče, kteří tam jezdí každý den,“ reagoval jeden z přihlížejících, podle něhož je to nejhorší možné řešení.

Chodci a cyklisté na mostu nemají dost prostoru

Lidé v Pardubicích jezdí na kole z mnoha důvodů opravdu rádi. Chodci z toho ale v některých místech nadšeni být nemohou. Příkladem toho je právě most Pavla Wonky, po němž v sezoně každý den projede mezi centrem města a Polabinami zhruba tři tisíce cyklistů.

Ani na jedné straně mostu není chodník tak široký, aby zde panovala mezi chodci a cyklisty vlídná atmosféra. Vládne tu křehké příměří, obě skupiny mají pocit, že jim ti druzí dělají naschvály tím, jak rychle či bezohledně jezdí, resp. jak se jim pletou pod jízdní kola. „Dnešní chodníkové stezky nevyhovují provozu, který se na mostě odehrává,“ uvedl dopravní projektant a člen spolku Město na kole Jakub Kutílek.

Zástupci Pardubic se proto rozhodli, že využijí chystané rekonstrukce krajského mostu a prosadí změny, které potíže obou skupin odstraní. Jenže to nejelegantnější a nejbezpečnější řešení - totiž rozšířit chodníky po obou stranách, určit zde samostatné pásy pro chodce i cyklisty a odclonit je od automobilové dopravy - z technických důvodů nelze provést. „Kdyby se chodník rozšířil, aby byl oddělený provoz chodců a cyklistů, bylo by to nejlepší,“ řekl náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO).

„Bohužel, je tam odtoková kanalizace, s kterou nelze hýbat,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS).

Chodník tedy musí zůstat tak, jak je. A tak začalo hledání toho nejméně špatného řešení. Výsledkem má být zvláštní mix, který lidé v Pardubicích znají z Dašické ulice v úseku u tamního gymnázia. I zde si cyklista může vybrat, zda pojede po chodníku nebo po silnici. Samozřejmě hustotu provozu v Dašické ulici a na mostu Pavla Wonky lze těžko srovnávat.

„Cyklisté pojedou v pruzích, pokud budou mít odvahu se tam pustit, když se na to nebudou cítit, tak si vjedou na chodník. Auto přitom může podle předpisů pruh pro cyklisty přejet, samozřejmě když tam nebude cyklista. Není to jako zeď,“ uvedl Kortyš. Pro cyklisty také vznikne mimoúrovňové křížení pod mostem.

Most po opravě může podle projektantů sloužit dalších sto let. Pak by ale bylo namístě, aby zde století nefungoval režim, který nebude po chuti řidičům, chodcům ani cyklistům. Projektant Jakub Kutílek řešení má. Soudí, že po otevření severovýchodního obchvatu města příští rok se mostu Pavla Wonky, po němž nyní denně projede 33 tisíc aut, uleví. A že by se proto na něm počet jízdních pruhů mohl snížit, čímž by se na vozovce vytvořil dostatečný prostor pro bezpečnou jízdu cyklistů.

„Myslím si, že tam pět jízdních pruhů pro automobilovou dopravu není nezbytně nutných, jsou i jiné varianty tak, aby zde vzniklo pro cyklisty více prostoru než dohromady 2,5 metru,“ uvedl Kutílek. Apeloval na to, aby město, kraj a silničáři dál hledali nějakou lepší variantu.

Krajští silničáři však už žádné změny před zahájením rekonstrukce nepřipouštějí. Vašák připomíná, že se chystá jen vyznačení cyklopruhů na vozovce. „Pruhy budou v první fázi namalovány jen barvou, bude to možné změnit, pokud by se ukázalo, že situace je neudržitelná,“ řekl Vašák.