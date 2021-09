Dělníci začali stavět obchvat Kojic, politici ale projekt kritizují

Za normálních okolností je poklepání na základní kámen nové stavby většinou skvělou příležitostí pro politiky a stavbaře, aby se navzájem pochválili za přípravu akce a slíbili, že vše v termínu dokončí.



Pro pondělní slavnostní zahájení stavby nového obchvatu Kojic na hranicích Pardubického a Středočeského kraje to ale neplatilo. Krajští politici při něm kritizovali projekt, podle kterého se nyní bude stavět.

Náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu Michal Kortyš (ODS) si na kvalitu projektu postěžoval ve svém proslovu. „Projektová část hodně drhla, měli jsme málo času, bylo to docela hodně dramatické. Dokonce jsem navštívil projektanty v Praze, aby s sebou ‚hejbli‘, ale oni se moc nepohnuli, a na tom projektu je to vidět,“ řekl Kortyš.

Ten vysvětlil, že se na projekt spěchalo, aby na to kraj mohl čerpat evropské dotace. Kortyš dal ohledně projektu stavbařům neobvyklou radu. „Moc to nečtěte, chlapi, udělejte podle sebe, tak jak to má být, my se pak na tom svezeme,“ řekl s nadsázkou.

Klikatou silnici II/322 spojující Chvaletice s Kolínem by měla v Kojicích za 370 dní nahradit bezmála tři kilometry dlouhá komunikace, která povede podél železničního koridoru. Za obcí se napojí na stávající komunikaci směr Chvaletice, kde přejde na obchvat Chvaletic. Vozovka se rozšíří na 9,5 metru.

Součástí stavby jsou mimo jiné úpravy navazujících místních komunikací, přeložky chodníků, přeložky společných stezek pro chodce a cyklisty, nové chodníky, veřejné osvětlení a protihlukové stěny. „Očekáváme, že se zvýší bezpečnost v obci a sníží hluk,“ uvedl starosta Kojic David Morávek.

Stavba obchvatu Kojic navazuje na vybudování obchvatu Chvaletic, který byl dokončen v roce 2010 a byl vůbec první zcela novou silnicí v režii kraje.

Silnici postaví sdružení firem Metrostav Infrastructure a Chládek a Tintěra Pardubice za 280 milionů korun včetně daně. Pardubický kraj díky evropské dotaci z toho zaplatí jen patnáct procent.

„Je to pro nás zásadní stavba. Pokud bychom měli obchvat stavět z vlastních prostředků, tak by pravděpodobně stavba nyní ani zdaleka zahájena nebyla,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK).

Konkurenci vadí nová firma Metrostavu

Člen představenstva společnosti Chládek a Tintěra Pardubice Petr Janeček řekl, že slíbený termín chce sdružení dodržet.

„Je to navrženo mezi koridorem a částečně mokřady, zakládání stavby nebude jednoduché, tak se na to připravujeme, abychom to zvládli. Málokdy se trasa vede nejméně příznivým územím, vždy se to projektant snaží vyřešit, že navrhne trasu trochu výhodnější pro stavbaře,“ uvedl Janeček.

Obchvat Kojic si zaslouží pozornost ještě z jednoho důvodu. Ve vítězném sdružení figuruje společnost Metrostav Infrastructure, jejíž existence momentálně v Česku komplikuje výstavbu dálnic. Mohou za to zmatky kolem skupiny Metrostav.

Ta má královéhradeckým krajským soudem zatím nepravomocně zakázánu účast na veřejných zakázkách na dalších šest let kvůli machinacím při modernizaci Hotelu Bohemia v Chrudimi. Další soud, tentokrát v souvislosti s kauzou Davida Ratha, firmě rovněž nepravomocně zakázal účast ve veřejných zakázkách na tři roky.

Firma převedla svoji čtvrtou divizi zabývající se stavbou silnic na společnost Metrostav Infrastructure, která se do loňského dubna jmenovala MVE Štětí. S novým názvem teď vítězí v tendrech s nízkými cenami. Spor je nyní veden o to, zda má tato „nová stavební firma“ dostatečné reference.

Konkurence tvrdí, že nikoliv, a pravidelně se odvolává proti výsledkům soutěží. Tak to bylo i v případě soutěže na obchvat Kojic. Krajští radní ale po jistém zaváhání a doplnění referencí firmou její vítězství v soutěži uznali. Ředitel Metrostav Infrastructure Zdeněk Ludvík uvedl, že zaměstnanci firmy jsou „ostřílení náročnou výstavbou dálničních projektů celorepublikového významu.“