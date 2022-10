Kraj šetřil na novém pavilonu pardubické nemocnice, původní škrty teď ruší

Na nový pavilon s operačními sály v Pardubicích čekali desítky let. Výstavba za 1,6 miliardy korun se loni konečně rozjela. Jenže se ukazuje, že plán má vady.

„Když jsem do funkce nastoupila, v projektu byly proškrtané věci, které logicky proškrtané být neměly, a teď je tam vracíme. Jsem za to ráda, ta budova zde bude sloužit desítky let,“ uvedla náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Michaela Matoušková (STAN), která je ve vedení kraje dva roky.

Takto by v budoucnu mohl vypadat centrální urgentní příjem Pardubické nemocnice za půldruhé miliardy. V objektu budou nové centrální operační sály, ARO, chirurgická klinika, ortopedie a neurochirurgie.

Pardubický kraj v minulosti tlačil na úspory v projektu. Jednu z nich měl přinést nápad, že nová osmipodlažní budova v podzemí nepotřebuje pro vozidla jednu rampu pro vjezd a druhou pro výjezd. A tak se výjezd u chirurgie zrušil a místo něj projektant naplánoval propojení nového pavilonu s chirurgií mimo jiné i pro převoz pacientů. Jenže uprostřed stavby vedení nemocnice zjistilo, že to tak nepůjde a požádalo krajské radní, aby se to, co bylo vyškrtnuto, zase vrátilo zpět.

Nová rampa s druhým výjezdem je podle nemocnice důležitá pro zásobování. „Pravděpodobně kvůli úsporám se suterén udělal neprůjezdný. Auta by se tam musela točit, což není zrovna komfortní. Další rampa, která byla v původním projektu, průjezd umožní,“ řekla Matoušková.

„Nic nebouráme, odchytli jsme to včas, nebude to znamenat žádné vícenáklady. Zásadní věci jsou rozmyšleny a navrženy dobře,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek (KDU-ČSL). Krajská zastupitelka za opoziční Piráty Andrea Linhartová ale upozorňuje, že to není jediný problém související s výstavbou nového pavilonu:

„Stavbu centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici provází od začátku nejedno zmatené rozhodnutí, a to s sebou nese změny projektu včetně vícenákladů. Souvisí s tím například nepovedené výběrové řízení na vybavení varny stravovacího provozu, který kvůli tomu stále není hotový.“

Vybudováním rampy a výjezdu pro auta ale potíže neskončí. Stavbaři tím totiž nový pavilon odstřihnou od sousedních budov neurologie a chirurgie. Bude chybět jejich propojení, které mělo být právě zde. Nemocnice Pardubického kraje proto nechaly zpracovat studii, jak pavilony zase spojit.

„K dalšímu rozpracování byla vybrána nejkratší a nejlevnější varianta bez temperace koridoru. Předpokládaná cena nadzemního koridoru dle zpracované studie činí 31 366 899 Kč bez DPH,“ uvádějí úředníci v důvodové zprávě pro vedení kraje, kterou má portál iDNES.cz k dispozici. Toto řešení má vadu. Nebude hned.

Zatímco celý pavilon má být dokončen v prosinci 2023, nadzemní koridor by měl být hotov na podzim 2024. Než bude postaven, bude transport pacientů z nového urgentního příjmu například na chirurgii kostrbatý. Pokud je zdravotníci nebudou chtít převážet na lehátkách přes venkovní areál, nezbude jim než zamířit novou spojovací chodbou do sousední budovy radiodiagnostiky a odtud podzemním průchodem v suterénu na chirurgii.

Radní už vyhlásili výběrové řízení na projekt lávky. Pak budou hledat firmu, která ji postaví. Náklady na druhou rampu a nový koridor se budou blížit částce sto milionů korun.