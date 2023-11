Razie v Pardubicích, v poutech skončil bývalý primátor Charvát

Policisté se nejvíce zajímali o radnici a městské firmy.Vojenská policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovaly včera po celý den na několika místech v Pardubicích.

Policisté se pustili do práce hned ráno a byli důkladní. Zhruba dvě desítky lidí odváželi postupně na výslechy do policejní budovy Na Spravedlnosti. „Nemůžu se nikomu dovolat, co se to děje?“ ptal se bývalý náměstek primátorky Martin Bílek.

Nejen on byl zaskočen zprávou webu Neovlivni.cz, která říkala, že kriminalisté si přišli pro bývalého primátora města Martina Charváta z hnutí ANO. U současného radního města policisté v kuklách prováděli domovní prohlídku.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování dnešního dne provádí souběžnou realizaci úkonů trestního řízení s Vojenskou policií,“ uvedl pouze tiskový mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Od rána pak byli policisté i na radnici. Náměstkům primátora zapečetili kanceláře. Ti museli sedět v zasedací místnosti rady. Hodně rušno pak bylo v budově za divadlem, kde sídlí odbor majetku a investic. Ten v minulosti vedl Jaroslav Hruška, který měl včera také nedostupný telefon. Podle tajemníka magistrátu Michala Zitka tam kriminalisté strávili mnoho hodin. „Dokonce mám informaci, že tam budou až do rána,“ řekl Zitko.

Policie také navštívila majitele firmy Instal Hanousek s.r.o. Právě té odbor investic a majetku zadal od roku 2018 celkem 87 zakázek za 64 milionů s DPH. Většina z nich byla do dvou set tisíc, tedy bez výběrového řízení. Pod smlouvami jsou často podepsáni právě Hruška a Charvát.

Zásah probíhal i ve firmě VAK

Ovšem razie se uskutečnila i v budově krajského úřadu, kde má sídlo Krajská hospodářská komora. Její šéf Josef Koprivňanský měl včera také nedostupný telefon. Živo pak bylo i v budově firmy VAK Pardubice, ve které Charvát také působil.

„Jsem z toho otřesený. Moc nechápu, co se děje. Vypadá to jako nějaká chobotnice. Byl jsem v minulém volebním období také v radě města a docela se nyní bojím, pro co jsem vlastně zvedal ruku. Pravda je, že kdykoliv jsem se na radě zajímal o zakázky malého rozsahu, tak jsem se u kolegů se zlou potázal,“ uvedl bývalý radní a dnešní opoziční zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych.

Podle Radiožurnálu zásah souvisí s 19 lidmi podezřelými ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení nebo porušení povinnosti při správě cizího majetku.

„Bylo usneseno zahájení trestního stíhání 19 fyzických osob a 2 právnických osob pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pro přečin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pro zlločin podplácení, pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby, pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby a pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ uvedlo v tiskové zprávě pardubické okresní státní zastupitelství s tím, že právní kvalifikace není u všech obviněných stejná a jsou v souvislosti s veřejnými zakázkami zadavatelů Statutární město Pardubice, Služby města Pardubic a Rozvojového fondu Pardubic.

Konkrétní jména nechtěli mluvčí státního zastupitelství ani policejních orgánů uvést. Nicméně na základě informací MF DNES se policisté zajímali třeba také o zastupitele prvního městského obvodu Michala Drenka. Ten je pověřen vedením Rozvojového fondu, který začal před pár týdny stavět parkovací dům za 400 milionů. Ten stejně jako vedlejší fotbalový Letní stadion staví společnost Porr. I zde včera měla policie zasahovat. Projektovou manažerkou stavby parkovacího domu byla bývalá Charvátova náměstkyně Helena Dvořáčková, jež po neshodách s kolegy odešla z hnutí ANO a do zastupitelstva se opětovně dostala jako nezávislá na kandidátce SPD.

Kauza otřese vedením radnice

Policisté zadrželi i šéfa Služeb města Pardubic Aleše Kopeckého. Razie totiž probíhala i v centrále Služeb města Pardubic.

„Mohu potvrdit, že v sídle společnosti zasahuje policie a probíhají úkony trestního řízení. Společnost města Pardubic poskytuje veškerou součinnost,“ řekla mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová. Policisté mají podezření, že se konkrétní lidé z pardubické radnice spolu s některými podnikateli a firmami podíleli jako organizovaná skupina na organizování a manipulování veřejných zakázek. „Trestná činnost při zadávání veřejných zakázek statutárním městem Pardubice je páchána dlouhodobě a systematicky s vysokou mírou konspirace a sofistikovanosti,“ citovala z policejního spisu Česká televize.

Otázka je, jaký dopad bude mít kauza na současnou radniční koalici, kterou opět vede hnutí ANO v čele s primátorem Janem Nadrchalem. „Nějaký dopad to určitě mít bude, musíme počkat, až budeme mít více informací. Ovšem celé to vypadá mimořádně závažně. Člověk za ty roky slyšel leccos, ale tohle je šok i pro mne,“ uvedl radní František Brendl ze společně pro Pardubice, který byl během dvou primátorských období Martina Charváta jeho nehlasitějším kritikem.

„Aktéři kauzy nesmí zůstat nikde, kde mohou rozhodovat o penězích Pardubáků,“ řekl zastupitel za Piráty Dominik Bečka.